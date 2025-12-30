विद्यार्थी हे उद्याचे भविष्य आहेत : रजनीकांत श्रॉफ
विद्यार्थी हेच देशाचे उद्याचे भविष्य
रजनीकांत श्रॉफ यांचे प्रतिपादन
वाणगाव, ता.३० (बातमीदार) : "विद्यार्थी हे उद्याचे भविष्य असून त्यांनी डायरी लेखन आणि अंतर्गत कौशल्य विकासावर भर दिला पाहिजे," असे प्रतिपादन चिंचणी तारापूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रजनीकांत श्रॉफ यांनी केले. चिंचणी येथील एम. के. ज्युनियर कॉलेजच्या ५१ व्या वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभात ते बोलत होते.
प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले डहाणूचे साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डॉ. बन्सीलाल पाटील यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचा आदर्श समोर ठेवण्याचे आवाहन केले. "संधीचे सोने करण्यासाठी आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम आणि चिकाटीची गरज आहे. युवकांनी सृजनशील बनून ध्येय निश्चित करावे," असे मार्गदर्शन त्यांनी केले. तर प्रभारी प्राचार्या डॉ. सुचिता करवीर यांनी अपयशाने खचून न जाता वेळेचे नियोजन करून यश मिळेपर्यंत प्रयत्नशील राहण्याचा सल्ला दिला.
सोहळ्यात मान्यवरांच्या हस्ते महाविद्यालयाच्या २७ व्या ''सागर मोती'' या वार्षिक नियतकालिकाचे विमोचन करण्यात आले. वर्षभरात शैक्षणिक आणि अवांतर क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यावेळी पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला. या प्रसंगी संस्थेच्या कार्यकारिणी सदस्या डॉ. रमिलाबेन श्रॉफ, महेश पाटील, माजी उपप्राचार्य जनार्दन शिंदे, प्राचार्य सुनील बैसाणे, उपप्राचार्या संगीता चुरी, पर्यवेक्षक प्रा. सूरज आष्टेकर, प्रा. दिनकर टेकनर यांच्यासह शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.