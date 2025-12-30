चारचाकी गाडीवर पडलेल्या झाडाने अडवली वाहतुकीची वाट
वसंत विहार येथे झाड कोसळले; वाहतूक विस्कळीत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : वसंत विहार सर्कल या ठिकाण रस्त्यालगतचे एक झाड पार्क केलेल्या एका चारचाकी गाडीवर पडल्याची घटना मंगळवारी (ता. ३०) पहाटे साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास समोर आली. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसली तरी, गाडीचे किरकोळ नुकसान झाले आहे. मात्र, पडलेले झाड रस्त्याच्या मधोमध पडल्याने त्याचा वाहतुकीवर परिणाम झाला होता.
पोखरण रोड क्रमांक दोनवरील वसंत विहार सर्कल येथे रस्त्यालगतचे एक झाड रस्त्याच्या मधोमध पडले. याबाबतची माहिती रवींद्र महाले नामक दक्ष नागरिकाने ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला फोनवरून दिली. माहिती मिळताच घटनास्थळी ठाणे महापालिका अग्निशमन दलाच्या जवानांसह आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसून झाडामुळे एका चारचाकी गाडीचे किरकोळ नुकसान झाल्याचे समोर आले. मात्र, रस्त्याच्या मधोमध झाड पडल्याने तेथील वाहतुकीवर परिणाम झाला. ही बाब लक्षात घेत तातडीने ते झाड कापून रस्त्याच्या एका बाजूला करण्यात आळे. त्यानंतर तो रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे मोकळा करून देण्यात आला, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
