ग्रामीण भागातील रिसॉर्टला पसंती
पोयनाड, ता. ३० (बातमीदार) : सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी ग्रामीण भागातील रिसॉर्टला पर्यटकांची पसंती दिसून येत आहे. पोयनाड परिसरातील ग्रामीण भागात आणि खासकरून दुर्गम भागात डोंगराच्या पायथ्याशी आता छोटे मोठे रिसॉर्ट आणि होम-स्टे झाले आहेत. या होम-स्टेमध्ये शहरी भागातील पर्यटक मोठ्या संख्येने आले आहेत.
सध्या पर्यटनाचा हंगाम सुरू असल्याने पर्यटकांची पावले अलिबाग आणि मुरूडकडे वळत आहेत. मात्र पोयनाड परिसरातील निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या ग्रामीण भागातील रिसॉर्टलादेखील मुंबई, पुणे, नाशिक येथील पर्यटकांकडून खास पंसती देण्यात आली आहे. निसर्गरम्य वातावरण, हिरवीगार वनराई, राहण्याठी अत्याधुनिक खोल्या, स्विमिंग पूल, जेवणाची उत्तम सोय या सर्व सोयीमुळे पर्यटक ग्रामीण भागातील रिसॉर्ट आणि होम- स्टेला पसंती देताहेत. पोयनाड परिसरात वाघोडे, नागझरी, वडवली, ताडवागळे, कोळघर, तळाशेत, भायमळा, तीनवीरा, श्रीगाव, नवेनगर या भागातील हॉटेल आणि रिसॉर्ट जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हाउसफुल्ल झाली आहेत. पोयनाड परिसरातील या रिसॉर्ट आणि हॉटेलच्या परिसरात मुंबई आणि पुण्यातील पर्यटकांच्या गाड्या नववर्ष स्वागतासाठी मोठ्या संख्येने दाखल झाल्या आहेत.
पोपटीच्या शेंगांची भुरळ
पोयनाड परिसरात रिसॉर्टमध्ये जेवणासोबतच वालाच्या शेंगांपासून तयार होणारी पोपटी पर्यटकांना आकर्षित करीत आहे. ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या वालाच्या आणि पावट्याच्या शेंगा त्यासोबत अंडी, चिकन, बटाटा हे पोपटीसोबत रात्रीच्या वेळी गरम गरम खाण्यासाठी उपलब्ध होत असल्याने मुंबई आणि पुण्यातून नववर्ष स्वागतासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना याची भुरळ आहे.
