कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला
तुर्भे, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास गेल्या आठवड्यात अधिकृत सुरुवात झाली तरी शहरातील विविध प्रभागांमधून इच्छुक उमेदवारांनी शेवटच्या दिवशी मंगळवारी (ता. ३०) अर्ज भरले. अर्ज दाखल करण्यासाठी निवडणूक कार्यालयांमध्ये सकाळपासूनच उमेदवार व कार्यकर्त्यांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशीच कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळाले. सकाळपासूनच उमेदवारांसोबत कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावत शक्तिप्रदर्शन केले.
अर्ज दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, प्रस्तावक-समर्थकांची उपस्थिती आणि हमी रकमेची प्रक्रिया पार पडली आहे. काही प्रभागांमध्ये पहिल्याच दिवशी अनेक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ होऊ नये, यासाठी निवडणूक प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात असूनही कार्यकर्त्यांचा उत्साह मात्र ओसंडून वाहत होता. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निमित्ताने निवडणुकीचे वातावरण अधिकच तापले असून, पुढील प्रचारातही अशीच जोरदार रंगत पाहायला मिळणार आहे.
तिकीट न मिळाल्याने हिरमोड
पक्ष आपल्यालाच उमेदवारी देणार याची पूर्ण हमी असताना अनेकांना पक्षाकडून आयत्या वेळेस उमेदवारी नाकारल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला. काहींनी आयत्या वेळेस अपक्ष, तर काहींनी दुसऱ्या पक्षातून उमेदवारी मिळवली.
घोषणाबाजीला ऊत
ढोल-ताशे, घोषणा, झेंडे आणि फलकांच्या गजरात अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पार पडली. प्रत्येक उमेदवाराचा अर्ज दाखल होताच कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष करण्यात आला. ‘आमचा उमेदवार, आमचा विकास’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.
