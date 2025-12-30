रोहा ब्राह्मण मंडळातर्फे सार्वजनिक स्वच्छतागृहासाठी मागणी
रोहा ब्राह्मण मंडळातर्फे सार्वजनिक स्वच्छतागृहासाठी मागणी
ओंकारेश्वर मंदिर परिसरातील गैरसोय दूर करण्यासाठी नगराध्यक्षा शेडगे यांना निवेदन
रोहा, ता. ३० (बातमीदार) : रोहा शहरातील श्री ओंकारेश्वर मंदिर परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी रोहा ब्राह्मण मंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. मंगळवार (ता. ३०) ब्राह्मण मंडळ रोहा कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी रोह्याच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा वनश्री समीर शेडगे यांची भेट घेऊन श्री ओंकारेश्वर मंदिराजवळील काळे उद्यान परिसरात पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र दोन स्वच्छतागृहे उभारण्याबाबत लेखी निवेदन सादर केले.
नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे यांनी या मागणीची दखल घेत स्वतः लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असून या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध झाल्यास मंदिर परिसरात विविध धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव व मोठ्या गर्दीच्या वेळी नागरिकांना भेडसावणारी गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.
निवेदन देताना ब्राह्मण मंडळ रोहा अध्यक्ष अमित आठवले, सचिव निखिल दाते, कमिटी सदस्या स्वाती पेंडसे, स्मृती जोशी, राजश्री आठवले, प्रज्ज्वल बापट, प्रतीक पाटणकर, विजय जोशी, अविनाश गुळवणी व जयेश गोडबोले आदी उपस्थित होते.
अडचणी
श्री ओंकारेश्वर मंदिर परिसरातच पांडुरंगशास्त्री आठवले यांचे निवासस्थान असल्याने देशभरातून स्वाध्याय परिवारातील भाविक येथे नियमितपणे दर्शनासाठी व विविध कार्यक्रमांसाठी येत असतात. सध्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्यामुळे विशेषतः महिला, ज्येष्ठ नागरिक व बाहेरून येणाऱ्या भाविकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची उभारणी झाल्यास केवळ स्थानिक नागरिकांनाच नव्हे, तर देशभरातून येणाऱ्या भाविकांनाही दिलासा मिळणार असून मंदिर परिसरातील स्वच्छता व सुव्यवस्था राखण्यासही मोठी मदत होणार आहे.
