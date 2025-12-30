मतदान जनजागृतीसाठी ठाण्यात मोहीम
भाजीमंडईपासून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांपर्यंत संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः आगामी ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मतदार जनजागृती मोहिमेला वेग आला आहे. प्रशासनाकडून ‘स्वीप’ उपक्रमांतर्गत नौपाडा भाजीमंडईत नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात आली, तर उथळसर परिसरात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी ‘माझे मत-माझे भविष्य’ या संकल्पनेतून मतदारांना मतदानाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले.
महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी सौरभ राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, उपायुक्त उमेश बिरारी आणि उपायुक्त तथा स्वीप नोडल अधिकारी मिताली संचेती यांच्या सहकार्याने ही जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार नौपाडा-कोपरी प्रभाग समितीअंतर्गत प्रभाग क्रमांक १९, २०, २१ आणि २२ मध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रज्ञा सावंत यांच्या पुढाकाराने नौपाडा भाजीमंडई परिसरात विशेष जनजागृती उपक्रम घेण्यात आला. दररोज मोठ्या संख्येने नागरिकांची वर्दळ असलेल्या या ठिकाणी भाजीविक्रेते, ग्राहक आणि स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. ‘मतदान हा माझा अधिकार असून ते माझे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे,’ हा संदेश देत प्रत्येक मताचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
उथळसर प्रभाग समितीअंतर्गत प्रभाग क्र. १०, ११ व १२ आंबे घोसाळे तलाव व केसर मिल सर्कल परिसरात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातून वेगळीच ऊर्जा पाहायला मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी ऊर्मिला पाटील यांच्या पुढाकाराने राबविलेल्या या उपक्रमात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी ‘आम्ही राबवू स्वच्छता अभियान; पण तुम्ही करा हक्काने मतदान,’ अशा घोषणांतून नागरिकांना मतदानासाठी प्रवृत्त केले. मतदानाचे महत्त्व, लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांची भूमिका याबाबत मार्गदर्शन करत सामूहिक शपथही घेण्यात आली. वातावरण निर्माण होत असून, लोकशाही अधिक बळकट होण्यास हातभार लागत असल्याचे चित्र आहे.
