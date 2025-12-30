कामतघर बालेकिल्ल्यात शक्तिप्रदर्शन
शक्तिप्रदर्शन, रॅलीने भिवंडी दणाणली
भिवंडी, ता. ३० (वार्ताहर) ः महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी कामतघर परिसरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. प्रभाग क्रमांक २१ मध्ये गेल्या ३५ वर्षांपासून शिवसेनेचे नेतृत्व करणारे माजी उपमहापौर मनोज काटेकर यांनी ढोल-ताशांच्या गजरात आणि शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत अभूतपूर्व शक्तिप्रदर्शन करीत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या वेळी काढण्यात आलेल्या भव्य रॅलीत कामतघर, ओसवालवाडी आणि भारत कॉलनी परिसरातील स्त्री-पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मनोज काटेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका वंदना काटेकर, तसेच संदीप भोईर आणि वनिता सुनील भगत यांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरले.
उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाकडून नशीब अजमावणारे माजी नगरसेवक संतोष शेट्टी यांनी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षात ‘घरवापसी’ केली असून, त्यांनी भाजपच्या चिन्हावर आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत पराभवानंतर शांत असलेले संतोष शेट्टी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. प्रभाग १७ मधून भाजपने त्यांना उमेदवारी जाहीर केल्याने येथील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. संतोष शेट्टींसोबतच माजी खासदार कपिल पाटील यांचे पुतणे सुमीत पाटील आणि आरपीआय (आठवले गट) शहराध्यक्ष महेंद्र गायकवाड यांच्या पत्नी नंदिनी गायकवाड यादेखील भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी संतोष शेट्टी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पद्मानगर परिसरातून एक भव्य रॅली काढली.
उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस असल्याने भिवंडीच्या विविध प्रभागांतून अशाच प्रकारे शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळाले; मात्र कामतघरमधील काटेकर समर्थकांच्या या रॅलीने शहराचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता प्रत्यक्ष प्रचारात कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण भिवंडीकरांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.