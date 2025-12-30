श्रीवर्धनमध्ये आरोग्य व्यवस्था सलाईनवर!
आंबेत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्मचाऱ्यांची वानवा; प्रशासनाच्या दुर्लक्षेमुळे सेवा ठप्प
श्रीवर्धन, ता. ३० (बातमीदार) : म्हसळा तालुक्यातील आंबेत येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र सध्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. प्रत्यक्षात नागरिकांना आरोग्य सेवा देण्यात प्रशासन पूर्णतः अपयशी ठरत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून उभारण्यात आलेल्या सुसज्ज इमारतीमध्ये आवश्यक डॉक्टर, नर्स, कर्मचाऱ्यांसह मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीत अद्ययावत ओपीडी, प्रस्तूतीगृह तसेच स्वतंत्र शस्त्रक्रिया गृह उपलब्ध असतानाही आजपर्यंत एकही शस्त्रक्रिया शिबिर येथे आयोजित करण्यात आलेले नाही. इमारतीचे उद्घाटन होऊन दोन वर्षांचा कालावधी उलटला असतानाच छताला गळती लागल्याचे चित्र आहे. तसेच अद्याप स्वतंत्र पाणीपुरवठा व्यवस्था करण्यात आलेली नसल्याने रुग्ण व कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या आरोग्य केंद्रावर आंबेतसह मठाचीवाडी, बेळीचीवाडी, संदेरी, गडदाव, फळसप, आमशेत, लिपणीवावे, लिपणी खारगाव, कुंडगाव, पांगळोली, तोराडी, कोकरे, दाभोळ, सापे, टोळ, नांदवी, उंबरशेत, गोमेंडी आदी सुमारे ४० गाववाड्यांची जबाबदारी आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी दर्जेदार आरोग्य सेवा अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र केंद्रातील व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. काही कंत्राटी कर्मचारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खुश करून आठवडाभर गावी जात असल्याचे प्रकार घडत असून रुग्णालयात नियमित उपस्थिती नसल्यामुळे सेवा ठप्प होत आहे. याकडे वरिष्ठ पातळीवरून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.
महिला रुग्णांची कुचंबणा
शासकीय परिपत्रकानुसार बिगर आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किमान १५ कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र आंबेत येथे एकही कायमस्वरूपी कर्मचारी नियुक्त नाही. सध्या फक्त कंत्राटी फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशियन, वाहनचालक व शिपाई कार्यरत असून एमबीबीएस डॉक्टरची आवश्यकता असताना येथे केवळ आयुर्वेदिक डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महिला आरोग्य सेविका व सहाय्यिका ही पदे मंजूर असतानाही एकही कर्मचारी नसल्याने महिला रुग्णांची मोठी कुचंबणा होत आहे. बाळंतपण व प्रसूतीसाठी महिलांना दूरवरच्या रुग्णालयात धाव घ्यावी लागत आहे. दरम्यान, आंबेत प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अद्याप वरिष्ठ कार्यालयात अधिकृत नोंदणीच झालेली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तसेच आंबेत व खामगाव आरोग्य केंद्रांच्या कार्यक्षेत्राची विभागणी न झाल्याने प्रशासनात गोंधळ असून शासनाकडून नियमित निधी मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीकांत बिराजदार यांनी, “
आंबेत प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी नवीन डॉक्टर व स्टाफ नर्स यांची मागणी वरिष्ठ स्तरावर करण्यात आली आहे, मात्र अद्याप कोणतीही नियुक्ती झालेली नाही.
-डॉ. श्रीकांत बिराजदार, तालुका वैद्यकीय अधिकारी
