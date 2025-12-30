नववर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटनस्थळे सज्ज
वज्रेश्वरी, ता. ३० (बातमीदार) : नववर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटन व तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वज्रेश्वरी, गणेशपुरी व अकलोली कुंड परिसरात जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. येथील हॉटेल व्यावसायिक, लॉज, रिसॉर्ट तसेच मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली असून, संपूर्ण परिसर नववर्षाच्या जल्लोषासाठी सज्ज झाला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील वज्रेश्वरी, गणेशपुरी आणि अकलोली कुंड ही पर्यटनस्थळे व धार्मिक केंद्रे नववर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटकांना आकर्षित करत आहेत. मुंबई, भिवंडी, ठाणे, कल्याण; तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक पर्यटकांनी ‘थर्टी फर्स्ट’ साजरा करण्यासाठी या ठिकाणांची निवड केली आहे. त्यानुसार येथील हॉटेल्स, ढाबे, बंगले आणि लॉजेसने पर्यटकांसाठी विविध सोयी-सुविधांची व्यवस्था केली आहे.
काही महिन्यांपासून भिवंडी-वाडा महामार्ग; तसेच अंबाडी-शिरसाड मार्गाची दुरवस्था झाल्याने काही प्रमाणात पर्यटकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे मत तंबू रिसॉर्टचे व्यवस्थापक पवन सावंत यांनी व्यक्त केले आहे. तरीही व्यावसायिकांकडून नववर्ष स्वागतासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. अकलोली कुंड येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) यांच्या वतीने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी हॉटेल व लॉजेसना विशेष विद्युत रोषणाईने सजविण्यात आले आहे. तसेच स्पेशल पार्टी फेस्टिव्हल, हुरडा पार्टी यांसाठी सवलतीच्या दरात बुकिंग सुरू करण्यात आले आहे. देवी दर्शन तसेच नित्यानंद महाराजांच्या दर्शनासाठी भाविकांचीही मोठी गर्दी होत आहे.
पोलिस बंदोबस्त
अंबाडी-शिरसाड मार्गावर बेशिस्त वाहन पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली असून, वाहनांच्या लांब रांगा लागत आहेत. नववर्षाच्या स्वागतासाठी येणाऱ्या पर्यटक व भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये तसेच अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी गणेशपुरी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक कमलेश बच्छाव यांनी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवणार असल्याची माहिती दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.