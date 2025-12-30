रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेवर कुरुळ ग्रामस्थ आक्रमक
ग्रामसभेत जनआंदोलनाचा ठराव; प्रशासनाला थेट इशारा
अलिबाग, ता. ३० (वार्ताहर) ः कुरूळ परिसरातील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेकडे गेल्या सहा महिन्यांपासून दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात अखेर ग्रामस्थांचा संयम सुटला असून, कुरूळ ग्रामपंचायतीने थेट आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या कुरूळ ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत अलिबाग बायपास कॉर्नर ते कुरूळ या अत्यंत महत्त्वाच्या रस्त्याच्या प्रश्नावर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने ग्रामस्थांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्धार केला आहे.
अलिबाग बायपास कॉर्नर ते कुरूळ हा मार्ग नागाव, मुरूड तसेच परिसरातील अनेक गावांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे; मात्र सध्या या रस्त्याची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून डांबर पूर्णपणे उखडले आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने रस्त्याचा अंदाज येत नाही. परिणामी, दुचाकी, चारचाकी वाहनचालक, शाळकरी विद्यार्थी, रुग्ण, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. अपघातांचे प्रमाण वाढत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र गाढ झोपेत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत केला.
ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर रोष व्यक्त करत, तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. या वेळी एकमताने ठराव मंजूर करून, येत्या आठवडाभरात रस्त्यांची दुरुस्ती सुरू न झाल्यास संपूर्ण गाव एकत्र येऊन उपोषण व रास्ता रोको आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. हा आंदोलनाचा ठराव केवळ इशारा नसून, प्रशासनाला जागे करण्यासाठीचा शेवटचा प्रयत्न असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार
या ठरावाची अधिकृत प्रत कुरूळ ग्रामपंचायतीच्या वतीने जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती अलिबाग तसेच अलिबाग पोलिस ठाणे यांना पाठवण्यात आली आहे. आतातरी संबंधित विभागांनी तातडीने दखल घेऊन रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा कुरूळ ग्रामस्थांनी दिला आहे.
