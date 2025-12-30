पोलादपूरचे चित्रकार देवघरकर यांचा जागतिक सन्मान
वर्ल्ड पार्लमेंट इंटरनॅशनल अवॉर्ड २०२५ जाहीर
पोलादपूर, ता. ३० (बातमीदार) : तालुक्यातील सुप्रसिद्ध चित्रकार व पेंटर नितेश देवघरकर यांच्या कलाक्षेत्रातील दीर्घकालीन, सातत्यपूर्ण आणि उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेत त्यांना प्रतिष्ठित असा ‘वर्ल्ड पार्लमेंट इंटरनॅशनल अवॉर्ड २०२५’ जाहीर करण्यात आला आहे. या आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराच्या घोषणेमुळे पोलादपूरसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात कला रसिक, विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये आनंद व अभिमानाची भावना निर्माण झाली आहे.
नितेश देवघरकर यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून चित्रकलेच्या माध्यमातून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. यापूर्वीही त्यांच्या कार्याची दखल घेत अंबाई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, अमरावती यांच्या वतीने देण्यात येणारा राज्यस्तरीय आर्टिस्ट ऑफ द इयर अवॉर्ड २०२५ (ड्रॉइंग पेंटिंग आर्टिस्ट-चित्रकार) हा मानाचा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला होता. राज्यस्तरीय सन्मानानंतर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या पुरस्कारामुळे त्यांच्या यशात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. ‘वर्ल्ड पार्लमेंट इंटरनॅशनल अवॉर्ड २०२५’चा भव्य पुरस्कार वितरण सोहळा ३१ डिसेंबर रोजी व्ही.आय.पी. गेस्ट हाऊस, रेमंड होम जवळ, संगमनेर रोड, श्रीरामपूर, अहमदनगर येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या सोहळ्याला डॉ. दिनकर श्रीधर पतंगे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा राज्य स्वराज्य ग्राहक न्याय व कल्याण समिती, नवी दिल्ली) हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असून, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या साक्षीने हा समारंभ पार पडणार आहे. नितेश देवघरकर हे गेल्या सुमारे २५ वर्षांपासून पोलादपूर येथे वास्तव्यास असून, पेंटिंग व्यवसायात सक्रियपणे कार्यरत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगातही त्यांनी पारंपरिक चित्रकलेला प्राधान्य देत आपल्या कलेची ओळख जपली आहे. रंगरेषांमधून सामाजिक विषय, निसर्ग, संस्कृती आणि मानवी भावना प्रभावीपणे मांडणे, हे त्यांच्या कलेचे वैशिष्ट्य मानले जाते.
