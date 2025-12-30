दमण निर्मित बनावट विदेशी मद्य साठा जप्त

बनावट विदेशी मद्यसाठा जप्त
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची भाईंदरमध्ये कारवाई
ठाणे शहर, ता. ३० (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दमणनिर्मित मद्यसाठा जप्त केला आहे. दमणमधून चोरट्या मार्गाने हा मद्यसाठा भाईंदर येथे विक्रीसाठी आणण्यात येत होता. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून, चार लाख दोन हजार ५२० रुपयांचा साठा जप्त केला आहे.
नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची बनावट मद्य आणि मद्याच्या अवैध वाहतुकीवर करडी नजर आहे. अशा प्रकारच्या मद्यावर कारवाई करण्यासाठी ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली असून, खबऱ्यांचे नेटवर्क मजबूत करण्यात आले आहे. यानुसार भाईंदर परिसरात दमणनिर्मित बनावट विदेशी मद्य येणार असल्याची माहिती खबर मिळाली होती. यानुसार पोलिस उपनिरीक्षक रत्नाकर शिंदे यांनी अधीक्षक प्रवीण तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा रचला. भाईंदर येथे एका चारचाकी वाहनाची तपासणी केली असता ३३६ दमणनिर्मित आणि महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या बनावट विदेशी मद्याच्या बाटल्या आढळून आल्या. चार लाख दोन हजार ५२० रुपयांच्या या मालासह अधिकाऱ्यांनी अमोल परमार आणि अखिलेश चौहान या दोघांना (ता. ३०) अटक केली. बनावट विदेशी मद्याची वाहतूक करण्याकरिता वापरलेले वाहनदेखील जप्त केले. अटक आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. याबाबतचा अधिक तपास उपनिरीक्षक रत्नाकर शिंदे करीत असल्याचे अधीक्षक तांबे यांनी सांगितले.
फोटो : अधीक्षक प्रवीण तांबे आणि कारवाई करणारे पथक दमण निर्मित मद्य आणि सोबत आरोपी
