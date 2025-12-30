महामार्गावरील अपघातात दोघांचा मृत्यू
पनवेल, ता. ३० (बातमीदार) : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली. अचानक रांग बदलणाऱ्या कंटेनरमुळे झालेल्या अपघातात कारमधील दोघांचा मृत्यू झाला, तर अन्य प्रवासी जखमी झाले.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर आदई गावालगत हा अपघात सोमवारी (ता. २९) सकाळी झाला. मुंबईच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणाऱ्या एका कंटेनरने अचानक रांग बदलली. त्याच वेळी मागून येणाऱ्या कारला कंटेनरच्या बाजूला जोरदार धडक बसली. या धडकेत कारचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातात सांगली येथील रहिवासी अरुण कचरे (वय ४५) आणि तुळसा पवार (४०) यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती खांदेश्वर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक शैलेश भद्रे यांनी दिली. अपघाताच्या वेळी कारमध्ये एकूण सात प्रवासी होते. हे सर्व प्रवासी सांगली येथून कळंबोलीकडे प्रवास करीत होते. कंटेनरचालकाला ताब्यात घेऊन नोटीस देण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. अपघातात इनोव्हा कारमधील अन्य दोन प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली, तर तीन प्रवाशांना मुका मार लागल्याचे पोलिसांनी सांगितले. जखमींना तत्काळ उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुदैवाने त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे समजते.
