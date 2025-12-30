रुग्णवाहिकेतून येत महिला उमेदवाराने दाखल केला अर्ज
रुग्णवाहिकेतून येत महिला उमेदवाराचा अर्ज
मुंब्रा येथे चर्चेचा विषय; कूकरच्या स्फोटात जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी उमेदवारांची एकच झुंबड उडाली होती. अशातच मुंब्रा येथील एक अनोखी घटना चर्चेचा विषय ठरली आहे. प्रभाग क्रमांक २६ (शैलेशनगर) येथून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाच्या उमेदवार संगीता दवणे या कूकरच्या स्फोटात गंभीर जखमी झाल्या असतानाही त्यांनी रुग्णवाहिकेतून येत उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
सोमवारी सकाळी घरात जेवण बनवताना अचानक कूकरचा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत संगीता दवणे गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मात्र मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने त्यांनी जखमी अवस्थेतही अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांना रुग्णवाहिकेतून मुंब्रा प्रभाग समिती कार्यालयात आणण्यात आले. त्यांनी तेथे आपला अर्ज दाखल केला. कळवा-मुंब्रा परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची मजबूत पकड असून, पक्षातील फुटीनंतर या भागात शरद पवार गट व अजित पवार गट यांच्यात तीव्र राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. मागील महापालिका निवडणुकीत या प्रभागातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या दीपाली भगत यांनी आता शरद पवार गटात प्रवेश करून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या विरोधात अजित पवार गटाकडून संगीता दवणे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, संगीता दवणे या यापूर्वी वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्या होत्या. मागील निवडणुकीत त्यांनी दीपाली भगत यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्या निवडणुकीत दवणे यांना ५,५५० मते मिळाली होती, तर भगत यांनी ६,४२५ मते मिळवत विजय मिळवला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.