शिक्षकांचे तंबाखू मुक्त शाळा विषयक प्रशिक्षण
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत संयुक्त उपक्रम
उरण, ता. ३० (वार्ताहर) : ग्रामीण भागात वाढत चाललेल्या तंबाखू व्यसनाला आळा घालण्यासाठी आणि शालेय स्तरावर प्रभावी जनजागृती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने उरण तालुक्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे ‘तंबाखू मुक्त शाळा’ विषयक एकदिवसीय प्रशिक्षण नुकतेच पंचायत समिती उरण येथे पार पडले. हे प्रशिक्षण उरण ग्रामीण रुग्णालय, शिक्षण विभाग पंचायत समिती आणि सलाम मुंबई फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आयोजित करण्यात आले होते.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बाबासो काळेल, गटशिक्षणाधिकारी निर्मला घरत, सलाम मुंबई फाउंडेशनच्या प्रशिक्षक सारिका ब्राऊन, दंत शल्यचिकित्सक डॉ. संतोष झापकर तसेच जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचे प्रतिनिधी सुशील साईकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मार्गदर्शन करताना डॉ. बाबासो काळेल यांनी सांगितले की, तंबाखूच्या वाढत्या व्यसनामुळे अनेक गंभीर आजार उद्भवत असून उपचारासाठी रुग्णांना दूरवर जावे लागते. यामुळे त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांमध्ये आयुष्यभरासाठी सकारात्मक सवयी रुजविण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. संतोष झापकर यांनी तंबाखूचे दुष्परिणाम, तोंडाचा कर्करोग व इतर कर्करोग तसेच कोटपा कायदा २००३ याबाबत सविस्तर माहिती दिली. तर सलाम मुंबई फाउंडेशनच्या सारिका ब्राऊन यांनी तंबाखू मुक्त शाळा संकल्पना, तिचे महत्त्व आणि त्यासाठीचे ९ निकष याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.
