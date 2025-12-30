मंत्री सरनाईक यांच्या मुलाची निवडणुकीतून माघार
मंत्री सरनाईक यांच्या मुलाची निवडणुकीतून माघार
पूर्वेश सरनाईक यांचे भावनिक पत्र चर्चेत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० ः खासदार पुत्राला शिवसेना शिंदे गटाने उमेदवारी नाकारली असतानाच दुसरीकडे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे पुत्र व युवा सेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक यांनी मात्र पालिका निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेत वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. स्वतःच्या जागी त्यांनी एका निष्ठावंत कार्यकर्त्याला संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे, ‘राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वहीं बनेगा जो हकदार होगा’ अशा आशयाचे भावनिक पत्र त्यांनी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केले असून, त्याची सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे.
शिवसेना शिंदे गटाचे पूर्वेश सरनाईक हे २०१७ मध्ये ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १४ मधून निवडून आले होते. त्या वेळी ठाण्यातील सर्वांत तरुण नगरसेवकांपैकी एक म्हणून त्यांनी काम केले; मात्र यंदा त्यांनी निवडणूक न लढवण्याची भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय अचानक नसून सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीच विचारपूर्वक घेतला असल्याचे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. पत्रात ते म्हणतात, ‘२०१७ मध्ये मला दिलेला प्रचंड बहुमताचा कौल हा माझ्यासाठी विजयापेक्षा आशीर्वाद होता. मतदारांचा विश्वास, प्रेम आणि शिवसैनिकांच्या अथक परिश्रमांमुळे मला जनसेवेची संधी मिळाली.’ पुढे ते नमूद करतात, की ‘प्रभाग क्रमांक १४ मधील विकासाची घडी पुढे नेण्यासाठी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली एका खऱ्या, सच्च्या शिवसैनिकाला संधी मिळावी, यासाठी आपण बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला आहे.’
कार्यकर्ता हा शिवसेनेचा आत्मा
दरवेळी राजाचा मुलगाच राजा व्हावा, असे नाही. कार्यकर्त्याला संधी मिळाली, तर तो उत्तम प्रतिनिधी ठरू शकतो, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. युवा सेनेचा कार्याध्यक्ष म्हणून तळागाळातील कार्यकर्त्यांना पुढे आणणे, त्यांना जबाबदारी देणे, हाच शिवसेनेचा खरा आत्मा असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.