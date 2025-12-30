खारघरमध्ये नागरी कामांना सुरुवात
खारघरमध्ये नागरी कामांना सुरुवात
२५ कोटींच्या निधीतून पालिकेची महत्त्वाकांक्षी योजना ;
खारघर, ता. ३० (बातमीदार) : खारघर सेक्टर १२ मध्ये पनवेल महापालिकेच्या वतीने तब्बल २५ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च करून येथील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण तसेच सांडपाणी निचऱ्यासाठी पावसाळी गटारांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या कामासाठी महापालिकेने अधिकृत निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून, प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून सांडपाणी, दुर्गंधी आणि रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे त्रस्त असलेल्या रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सिडकोने खारघर वसाहत विकसित करताना बीयूडीपी योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न गटासाठी सुमारे सहा हजारांहून अधिक घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. या सेक्टर १२ परिसरात सध्या जवळपास ५० हजारांपेक्षा अधिक नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. मात्र, वसाहतीच्या प्रारंभिक टप्प्यात उभारण्यात आलेले अरुंद रस्ते आणि अपुरी गटार व्यवस्था आजच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी ठरत आहे. अरुंद आणि जुनी मलनिःसारण वाहिनी अनेकदा तुडुंब भरून सांडपाणी रस्त्यावर येत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पावसाळ्यात ही समस्या अधिक तीव्र होत असून, रस्त्यांवर साचलेले सांडपाणी, दुर्गंधी आणि चिखल यामुळे वाहनचालक, शालेय विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. याशिवाय, जीर्ण झालेल्या जलवाहिनीमुळे अनेक वेळा मलमिश्रित पाणी पुरवठा झाल्याचे प्रकार घडले असून, त्यामुळे उलटी, जुलाब, ताप यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी नगरसेवक प्रवीण पाटील यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेल महापालिकेकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करून येथील परिस्थिती अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. अखेर महापालिकेने या मागणीची दखल घेत सेक्टर १२ मधील प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण आणि सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी सक्षम पावसाळी गटारे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
