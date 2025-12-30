नवी मुंबई महापालिकेत १११ जागा जिंकून आणून दाखवा
नवी मुंबईत १११ जागा जिंकून दाखवा!
आमदार मंदा म्हात्रेंचे गणेश नाईकांना आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३० : नवी मुंबई महापालिकेसाठी महायुतीच्या चर्चा फोल ठरल्यानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आला. आपल्याला मान्य केलेल्या १३ जागांवर जिल्हाध्यक्षांची स्वाक्षरी नसलेले एबी फॉर्म देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केला. वनमंत्री गणेश नाईक आणि निवडणूक प्रभारी डॉ. संजीव नाईक यांनी जाणीवपूर्वक जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांना त्याबाबत भाग पाडले. अशा परिस्थितीत नाईकांनी महापालिकेच्या १११ जागा जिंकून दाखवाव्यात, असे आव्हानच म्हात्रे यांनी नाईकांना दिले.
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपची शिंदे गटासोबत युती करण्यासाठी चर्चा सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर मंदा म्हात्रे यांनी गणेश नाईक यांच्यासोबतचे राजकीय वैर संपल्याचे सांगून वादावर तोडगा काढला होता. भाजपने प्रभारी म्हणून डॉ. संजीव नाईक यांच्यावर जबाबदारी दिली. त्यामुळे जागावाटपाबाबत म्हात्रे आणि नाईक यांच्यात नियमित बैठका सुरू होत्या. सोमवारी झालेल्या चर्चेनंतर म्हात्रे यांना १३ जागा देणार असल्याचे आश्वासन नाईक यांनी दिले; मात्र मंगळवारी सकाळी भाजपची शिंदे गटासोबत युतीची बोलणी फिस्कटल्यानंतर म्हात्रे यांना १३ जागांसाठी एबी फॉर्म देण्यात आले. त्यावर जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील स्वाक्षरी करणार होते; मात्र बराच वेळ होऊनही पाटील यांच्याशी संपर्क होत नसल्याने म्हात्रे यांनी पाटील यांच्या घरी व कार्यालयात धाव घेतली. दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत होती. तोपर्यंत जिल्हाध्यक्षांचा संपर्क होत नसल्याने म्हात्रे समर्थकांची त्यांच्या बेलापूर येथील निवासस्थानी गर्दी केली. अखेर वेळ निघून गेल्यानंतर राजेश पाटील म्हात्रे यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले. आपल्याला वरिष्ठांनी १३ जणांच्या नावांची यादी दिली नसल्याने आपण एबी फॉर्मवर स्वाक्षरी न केल्याचे म्हात्रे यांना सांगितले. अखेर संतापलेल्या म्हात्रे यांनी पक्षाचे प्रामाणिक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची नाईक कुटुंबीयांनी फसवणूक केल्याची टीका केली. एबी फॉर्मअभावी म्हात्रे यांचा मुलगा नीलेश यांनीही उमेदवारी अर्ज भरला नाही. दरम्यान, म्हात्रे यांच्या आरोपाप्रकरणी संजीव नाईक यांच्याशी संपर्क केला, पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
---
प्रदेशाध्यक्षांनी एकच जागा सांगितली!
नवी मुंबईत भाजप आणि शिवसेना युतीबाबत आढावा घेण्यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी जागावाटपाबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले; परंतु चव्हाण यांनी केवळ माजी नगरसेवक दीपक पवार यांच्या उमेदवारीबाबत चर्चा करून इतर निर्णय सोयीनुसार घेण्याचे सांगितल्याची चर्चा बंडखोरांकडून सुरू आहे. याबाबत चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला, पण तो होऊ शकला नाही.
---
यापूर्वीच्या निवडणुकीतही नाईक कुटुंबीयांनी माझ्या मुलाची एबी फॉर्म न देऊन फसवणूक केली होती. आता तर भाजपच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची फसवणूक केली.
- मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर
----
निरीक्षक गणेश नाईक आणि प्रभारी डॉ. संजीव नाईक यांच्यामार्फत आलेल्या उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आले. आमदार मंदा म्हात्रे यांना मंजूर केलेल्या १३ उमेदवारांच्या नावांचे एबी फॉर्म त्यांना देऊ केले होते; परंतु यादीत त्यांचे नाव नसल्याने त्यावर स्वाक्षरी करता आली नाही. यात माझी काही चूक अथवा फसवणूक केल्यासारखे नाही.
- डॉ. राजेश पाटील, नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष, भाजप
