जिल्ह्यात वर्षभरात ११ कोटीचा दारूसाठा जप्त
पालघर उत्पादन शुल्क विभागाचा बेकायदा विक्रीवर हातोडा
पालघर, ता. ३० :पालघर जिल्ह्यातील अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीविरोधात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वर्षभर राबवलेल्या धडक मोहिमेला मोठे यश आले आहे. या मोहिमेत विभागाने एकूण १,७९० गुन्हे उघडकीस आणले असून, सुमारे १० कोटी ८९ लाख ७४ हजार ६१६ रुपये किमतीचा विक्रमी मुद्देमाल जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील बेकायदा मद्य विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा उत्पादन शुल्क विभागाने अधिक आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षी १,३५३ गुन्ह्यांमध्ये ७ कोटी ८४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. मात्र, यंदा जप्त मुद्देमालाच्या किमतीत सुमारे अडीच कोटींची वाढ झाली आहे. वर्षभरात केलेल्या विविध कारवायांमध्ये देशी-विदेशी दारू, हातभट्टी, कच्चे रसायन आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या समन्वयातून ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, आगामी काळातही बेकायदा मद्यविक्री व वाहतुकीविरोधात धडक मोहिमा सुरूच राहणार असल्याचे पालघर जिल्ह्याचे उत्पादन शुल्क अधीक्षक गणेश बारगजे यांनी स्पष्ट केले आहे.
१,८२२ तस्करांना बेड्या
विभागाने केवळ मुद्देमाल जप्त केला नाही, तर या अवैध व्यवसायात गुंतलेल्या १,८२२ आरोपींना अटकही केली आहे. सण-उत्सव, निवडणूक काळ आणि सरत्या वर्षाला निरोप देण्याच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने विशेष पथके तैनात केली होती. ग्रामीण व शहरी भागात गुप्त माहितीच्या आधारे छापे टाकून अवैध व्यवसायांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात आले.
