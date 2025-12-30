माजी नगरसेवकांना नारळ
मिरा-भाईंदरमध्ये ३५ टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी
भाईंदर, ता. ३० (बातमीदार) ः मिरा-भाईंदरच्या महापालिका निवडणुकीसाठी ३५ टक्क्यांहून अधिक नगरसेवकांना या वेळी उमेदवारी मिळालेली नाही. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. यात भाजपने सर्वाधिक खांदेपालट केला आहे.
भाजपकडे या वेळी इच्छुकांची सर्वाधिक गर्दी झाली होती. त्यामुळे भाजपकडून अनेक माजी नगरसेवकांचे पत्ते कापले जाणार, हे निश्चित होते. त्यानुसार या वेळी भाजपच्या २१ माजी नगरसेवकांना उमेदवारी मिळाली नाही. त्यात वरिष्ठ नगरसेवक मॉरीस रॉड्रिग्ज, प्रभातताई पाटील, माजी उपमहापौर चंद्रकांत वैती, रिटा शहा आदींचा समावेश आहे. २१ पैकी दोन माजी नगरसेवकांनी पक्षाला रामराम ठोकत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. काही जण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे निवडणूक रिंगणात नाहीत, काही जणांच्या नातेवाइकांना उमेदवारी देण्यात आली आहे, तर काही जणांनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली आहे.
काँग्रेसचे धोरण
काँग्रेसनेदेखील नव्या चेहऱ्याना संधी दिली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे १२ पैकी १० माजी नगरसेवक महापालिकेत दिसणार नाहीत. यापैकी गीता परदेशी, जुबेर इनामदार आणि अश्रफ शेख यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. तर नूरजहा हुसेन व राजीव मेहरा हे वैद्यकीय कारणास्तव निवडणूक लढवत नाहीत. उर्वरित नगरसेवकांपैकी तीन माजी नगरसेवक पक्ष सोडून गेले आहेत. एका माजी नगरसेविकेचा मृत्यू झाला आहे. प्रभाग १९ मधून माजी आमदार दिवंगत गिल्बर्ट मेंडोंसा यांचे नातू टेरेन मेंडोंसा, त्याचप्रमाणे प्रभाग २२ मधून मुझफ्फर हुसेन यांच्या कन्या आफ़्रिन सय्यद या तरुण चेहऱ्यांना काँग्रेसने निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे.
शिवसेनेकडूनही चार माजी नगरसेवक या वेळी निवडणूक लढवणार नाहीत. माजी नगरसेवक अनंत शिर्के यांचा प्रभाग महिला मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने ते निवडणूक लढवणार नाहीत, तर अर्चना कदम व एलायस बांड्या हे निवडणूक लढवू इच्छित नाहीत. उत्तनमधील माजी नगरसेविका हेलन गोविंद यांच्या जागी त्यांचे पती जॉर्जी गोविंद यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिली आहे.
