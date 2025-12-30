तिकीट नाकारल्याने कार्यकर्ते संतप्त
वाशी, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत झालेल्या तिकीट वाटपामुळे पक्षांतर्गत असंतोष उफाळून आला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक आणि आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यातील शीतयुद्ध जुने असले, तरी यंदाच्या निवडणुकीत तिकीट वाटपात गणेश नाईक यांचा वरचष्मा राहिल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे म्हात्रे यांच्या समर्थकांची तिकिटे कापली गेली असून, भाजपचे कट्टर कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. भाजपचे इच्छुक उमेदवार पांडुरंग आमले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण अनेक वर्षे पक्षासाठी निष्ठेने काम केले असतानाही तिकीट नाकारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही दिवसांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण नवी मुंबई दौऱ्यावर आले असता, आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या केवळ एका समर्थकाचेच तिकीट अंतिम करण्यात आल्याचे आमले यांनी नमूद केले. याउलट, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पक्ष बदललेल्या गणेश नाईक समर्थकांना पुन्हा भाजपमध्ये सामावून घेऊन त्यांना थेट तिकीट देण्यात आल्याने कट्टर कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. हा पक्ष आता कार्यकर्त्यांचा राहिलेला नाही, अशी तीव्र प्रतिक्रिया आमले यांनी व्यक्त केली. एका घरात दोन तिकीटे देण्यात आली, मात्र सामान्य कार्यकर्त्यांची फसवणूक झाली, असे त्यांनी म्हटले. तिकीट वाटपातील मतभेदाचा परिणाम निवडणूक प्रचारावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
