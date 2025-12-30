केडीएमसी रणांगणात पक्षांतरांचा भडका
उमेदवारीसाठी दिग्गजांच्या उड्या
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ३० ः कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी राजकीय रणांगण तापले आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत पक्षाकडून एबी फॉर्म मिळेल, या आशेवर थांबलेले अनेक माजी लोकप्रतिनिधी आणि इच्छुक उमेदवार अखेर निराश झाले. परिणामी, उमेदवारी पदरात पाडून घेण्यासाठी पक्षांतराचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपमध्ये, मनसेत अनेकांनी प्रवेश करीत उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. तर काहींनी थेट अपक्ष म्हणूनही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भाजप-शिवसेना शिंदे गटाने महायुतीची घोषणा करताच दोन्ही पक्षांतील इच्छुकांची अस्वस्थता वाढली. जागावाटपात ‘कट’ होण्याची भीती आणि पॅनेल पद्धतीमुळे तिकिटांची संख्या मर्यादित झाल्याने अंतर्गत नाराजी उफाळून आली. त्यातूनच पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला.
तिकीट हेच अंतिम ध्येय
शिंदेसेनेतील जयंता पाटील यांनी भाजपमधून उमेदवारी अर्ज भरत राजकीय वळण घेतले आहे. दुसरीकडे भाजपचे माजी लोकप्रतिनिधी शैलेश धात्रक आणि मनीषा धात्रक यांनी मनसेत प्रवेश करून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मनसेचे प्रदीप चौधरी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून पत्नीला मैदानात उतरवले, तर संदेश पाटील यांनी मनसेत प्रवेश करीत स्वतःसह पत्नीकरिता उमेदवारी अर्ज भरला आहे. या घडामोडींमुळे पक्षनिष्ठेपेक्षा ‘तिकीट हेच अंतिम ध्येय’ असल्याचे चित्र ठळक झाले आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गट, मनसे आणि काँग्रेसमधील काही दिग्गजांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर भाजपमधील नाराज शिंदे गटात गेले. त्याच वेळी शिंदेसेनेला धक्का देत आजदे गावचे माजी सरपंच व शिवसेनेचे विभागप्रमुख जयंता दत्तू पाटील आणि त्यांची मुलगी काजल यांनी मनसेत प्रवेश करून पॅनेल १९ मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
दरम्यान, भाजप आणि शिंदे गटाकडून एबी फॉर्म न मिळाल्याने काही इच्छुकांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत. केडीएमसीच्या निवडणुकीत यंदा विकासापेक्षा राजकीय गणिते आणि पक्षांतराचे वादळ अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
