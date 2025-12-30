नववर्षाची रेल्वेकडून प्रवाशांना भेट!
‘रेलवन’वर अनारक्षित तिकिटांवर ३ टक्के सूट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : नववर्षाच्या सुरुवातीलाच रेल्वे प्रशासनाने लाखो प्रवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. रेल्वेच्या ‘रेलवन’ मोबाईल अॅपवरून अनारक्षित तिकिट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना आता ३ टक्के सूट मिळणार आहे. ही सवलत १४ जानेवारीपासून लागू होणार असून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही योजना सुरू राहिल.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे आणि एकाच अॅपवर विविध रेल्वे सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून ही योजना राबवण्यात येत आहे. सध्या उपनगरी तसेच लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी अनारक्षित तिकिटे काढताना अनेक प्रवाशांना तिकीट खिडक्यांवर रांगा लावाव्या लागतात. मात्र, ‘रेलवन’ अॅपच्या माध्यमातून तिकीट काढल्यास वेळेची बचत होतेच, शिवाय आता थेट तिकीट दरात सूटही मिळणार आहे. ‘रेलवन’ अॅपवरून उपनगरी लोकल, मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांसाठी अनारक्षित तिकिटे सहज उपलब्ध होतात. तिकीट खरेदी, भाडे तपशील, प्रवासाची माहिती अशा अनेक सुविधा एका क्लिकवर मिळत असल्याने प्रवाशांचा अॅपकडे कल वाढावा, हा रेल्वेचा उद्देश आहे. दररोज प्रवास करणाऱ्या नोकरदार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना या सवलतीचा अधिक लाभ होणार असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रतिसादाचा आढावा घेतला जाणार
पुढील सहा महिन्यांत या सवलत योजनेला प्रवाशांकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादाचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर ‘रेलवन’ अॅपच्या माध्यमातून आणखी सुविधा किंवा सवलती जाहीर करण्याची शक्यता रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. नववर्षाच्या निमित्ताने सुरू झालेली ही योजना प्रवाशांसाठी उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
