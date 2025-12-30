मोखाडा तहसीलदार कार्यालयात शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न.
मोखाडा, ता. ३० (बातमीदार) ः मोखाड्यातील खोच-शिरसोनपाडा येथील जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर खोटी नावे नोंदविण्यात आल्याचा आरोप करत अर्जदार राजू भाऊ मालक (वय २६) यांनी मंगळवारी नायब तहसीलदारांच्या दालनात अंगावर रॉकेल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. वेळेवर हस्तक्षेप झाल्याने मोठा अनर्थ टळला.
अर्जदार राजू मालक यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीत मयत कै. सोमी जेठू मालक यांचे नाव होते. त्यांचा २१ फेब्रुवारी २०२३ला मृत्यू झाला. त्यांना कोणताही कायदेशीर वारस नसताना, जव्हार दिवाणी न्यायालयात तुकाराम चेतू मालक यांनी खोटे दस्तऐवज सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. त्याच दस्तऐवजांच्या आधारे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी कोणतीही स्थानिक चौकशी न करता आणि कथित राजकीय दबावाखाली जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदविल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करून कै. सोमी जेठू मालक यांना कथितपणे वारस म्हणून लावलेली नावे तातडीने कमी करावीत, अशी मागणी करीत अर्जदाराने यापूर्वी मोखाडा पोलिस ठाणे, तहसील कार्यालय मोखाडा तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जव्हार येथे निवेदने दिली होती; मात्र प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याचा आरोप करीत दहा दिवसांत कारवाई न झाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा अर्जदाराने दिला होता.
चौकशीची मागणी
आज नायब तहसीलदारांच्या दालनात आत्मदहनाचा प्रयत्न झाल्यानंतर महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः संबंधित तलाठी शरद बिन्नर यांच्या चुकीच्या नोंदीमुळेच ही वेळ आल्याचा आरोप अर्जदाराच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. शरद बिन्नर हे यापूर्वीही वादग्रस्त ठरले होते. त्या वेळी त्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. या गंभीर घटनेला जबाबदार कोण, खोट्या दस्तऐवजांवर नोंदी कशा झाल्या आणि चौकशीअभावी सामान्य शेतकऱ्याला टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ का आली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
या प्रकरणात उपोषण मागे घेण्यासाठी उपोषणकर्त्यांना लेखी आश्वासन मी दिले. माझ्याकडून नजरचुकीने फेरफार नोंदवला गेला असून तो चुकीच्या पद्धतीने मंजूरही झाला आहे. हा फेरफार रद्द होण्यासाठी मी उपविभागीय अधिकारी, जव्हार यांच्याकडे तातडीने विनंती करणार आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. तसेच हे आश्वासनपत्र मागील तहसीलदार खेंगले यांच्या सांगण्यावरून दिले आहे.
- शरद बिन्नर, तलाठी सजा, पळसुंडा खोच
या प्रकरणाबाबत नायब तहसीलदार बाळाराम भला यांनी तहसीलदार रोहन शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता, मी सध्या वसई-विरार निवडणूक कामकाजात व्यस्त असल्याने या विषयावर सध्या बोलू शकत नाही, असे तहसीलदारांनी नायब तहसीलदारांना दूरध्वनीवर स्पष्ट केले.
- बाळाराम भला, नायब तहसीलदार, मोखाडा
