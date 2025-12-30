पालिका निवडणूकीचा महासंग्राम सुरू
पालिका निवडणुकीचा महासंग्राम सुरू
अनेक ठिकाणी बहुरंगी लढतीचे चित्र; बंडखोरांचे आव्हान कायम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुती आणि आघाडी यांच्यातील लढतीचे चित्र आज स्पष्ट झाले. मुंबईत अनेक ठिकाणी ठाकरे बंधू विरुद्ध भाजप-सेना युती, तर काही जागांवर काँग्रेसमुळे ही लढत तिरंगी होत आहे. काही मोजक्या जागांवर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमुळे या लढतींना चौरंगी स्वरूपही येणार आहे.
निवडणुकीच्या महासंग्रामाला बुधवारपासून (ता. ३१) सुरुवात होणार असून, प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे. तिकिटासाठी इच्छुकांची धावाधाव आज अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिवशी संपली असली, तरी बंडखोरी आणि नाराजीचा फटका सर्वच राजकीय पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे. अर्ज मागे घेण्याची तारीख २ जानेवारी आहे. त्यानंतर या लढती अधिक स्पष्ट होतील. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील जागावाटपाचा तिढा शेवटच्या क्षणाला सुटला. भाजप १३७ जागांवर तर ९० जागांवर शिवसेनेने लढण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेने १०० जागांवर दावा केला होता; मात्र निवडून येणाऱ्या जागा लढण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले. मात्र तीन आकडी जागा न सुटल्यामुळे शिवसेनेचे नेते अस्वस्थ झाले आहेत. महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या आठवले गटाला एकही जागा न सोडल्यामुळे रिपाइंने स्वबळाचा नारा दिला. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष ९४ जागा स्वबळावर लढविणार आहे. त्यामुळे महायुतीला तडा गेला आहे. दुसरीकडे मराठीच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधू निवडणुकीत एकत्र आले आहेत. उद्धव ठाकरे गटाला १६४ जागा तर मनसे ५३ जागा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाला ११ असे जागावाटप करण्यात करण्यात आले आहे. तर काँग्रेस-वंचित व रासप अशी आघाडी झाली आहे.
बंडखोर, नाराजांचे आव्हान कायम
भाजपसह सर्वच पक्षांत नाराजी उफाळली असून, अनेक बंडखोरांनी आपली तलवार उपसली आहे. या बंडोबांना थंडोबा करण्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी काम सुरू केले आहे. यातील काही जणांना पदांचे प्रलोभन देऊन, समजावून उमेदवारी अर्ज, राजीनामे परत घ्यायला लावण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी यातील अनेक जण आपल्या तलवारी म्यान करतील, अशी आशा सर्वच पक्षांना आहे.
----------------
महायुती
भाजपा - १३७
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्ष - ९०
रिपाइंला दोन्ही पक्ष आपल्या कोट्यातून जागा देणार
--------------
काँग्रेस वंचित आघाडी
काँग्रेस - १३९
वंचित बहुजन आघाडी - ६२
रासप - १०
----------------
ठाकरे बंधू युती
शिवसेना (ठाकरे) पक्ष - १६४
मनसे - ५३
राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष - ११
--------------
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष - ९४
...
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.