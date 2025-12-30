खोपोली हत्येवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप; ठाकरे सेनेची पत्रकार परिषद
खोपोली हत्या प्रकरण
--------------
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरूच
नितीन सावंत यांच्यावर सोशल मीडियावरून टीका
कर्जत, ता. ३० (बातमीदार)ः खोपोली येथील मंगेश काळोखे यांच्या हत्येनंतर आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर वारंवार टीका केली. शिंदे गटाकडून आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांच्यावरही सोशल मीडियावरून टीका करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या वतीने मंगळवार (ता. ३०) कर्जत येथील शिवालय पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत यांनी आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. या वेळी बाबू घारे आणि पंढरीनाथ राऊत यांनीही आमदार थोरवे यांच्यावर टीका करीत तीव्र इशारा दिला.
आक्षेपार्ह उल्लेख
सावंत म्हणाले, की मंगेश आप्पा काळोखे यांच्या हत्येची घटना ही माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. या घटनेनंतर चार दिवसांपासून आम्ही कोणतेही राजकारण न करता पीडित कुटुंबाच्या दुःखात सहभागी होण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र काही लोकांनी या घटनेचा वापर करून राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, सोशल मीडियावर नितीन सावंत यांच्याबाबत आक्षेपार्ह उल्लेख करीत पक्षाला राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधण्याचा आरोप झाला आहे. अशा पोस्टर आणि पोस्टद्वारे बदनामी केली जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. बदनामी करणाऱ्यांना पोलिसांनी योग्य समाज द्यावी अन्यथा भविष्यात पोलिस ठाण्याविरोधात भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही नितीन सावंत यांनी दिला आहे.
न्याय मिळेल
पंढरीनाथ राऊत म्हणाले, की मी २००९मध्ये मी उपसभापती असताना त्यांच्याकडून माझ्यावर झालेल्या हल्ल्यामध्ये मला सहा महिने घरी बसावे लागले. तेव्हाही मी शिवसैनिक होतो ना, असा सवाल त्यांनी केला आहे. तर बाबू घारे यांनी सुधाकर घारे यांच्याबाबत झालेला प्रकार चुकीचा असून, राजकीय द्वेषातून त्यांचे नाव आले आहे. अशाच प्रकारे माझेही नाव एका खुनाच्या गुन्ह्यात आणले होते आणि त्या वेळी चार दिवसांत चौकशीअंती माझा संबंध नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे आमच्या परिवर्तन आघाडीचे सुधाकर घारे यांनासुद्धा न्याय मिळेल, असा उल्लेख बाबू घारे यांनी केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.