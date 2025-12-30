वसई विरार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी
वसई विरार महापालिका निवडणुकीसाठी
९४९ उमेदवारी अर्ज दाखल; अनेक ठिकाणी बंडखोरी
विरार, ता. ३० (बातमीदार) ः वसई विरार महापालिका निवडणुकीच्या अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी केली होती. आज संध्याकाळी उशिरापर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. आज अनेक पक्षांत बंडखोरी झाल्याचे समोर आले आहे. यात सर्वात जास्त फटका हा भाजपला बसल्याचे बोलले जात आहे. आज शेवटच्या दिवशी ९४९ इतक्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत.
वसई विरार महापालिकेची पाच वर्षांपासून रखडलेली निवडणूक अखेर १५ जानेवारीला होत आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत महायुती अथवा आघाडीकडून बंडखोरीच्या भीतीने उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रभागांत बंडखोरी झाल्याचे पाहायला मिळाली आहे. बंडखोरीचा सर्वात जास्त फटका हा भाजपला बसल्याचे बोलले जात आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक शेखर धुरी, पालिकेतील भाजपचे एकमेव नगरसेवक किरण भोईर, संजय पांडे अशा लोकांनी बंडखोरी करून पक्षाला धक्का दिला आहे.
पक्षातर्फे भरलेले अर्ज
१) बहुजन विकास आघाडी १००
(मनसे आणि स्वराज अभियानसह)
२) काँग्रेस १५
शिवसेना (उबाठा) ९५
५) एमआयएम ३
६) भाजप ८८
७) शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) २७
महापालिकेसाठीचे प्रभाग २९
४ चे २८ आणि एक प्रभाग ३ चा
एकूण नगरसेवकांची संख्या ११५
