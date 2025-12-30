सर्वाधिक जागा लढवण्यात उबाठा अव्वल
सर्वाधिक जागा लढवण्यात उबाठा अव्वल
दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस, तर तिसऱ्यावर भाजप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मागील निवडणुकीत शिवसेना, भाजपने एकूण २२७ जागांपैकी सर्व जागा लढवल्या होत्या; मात्र या वेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्षाचे दोन शकले झाली. युती आणि आघाड्यांमुळे मुख्य पक्षांच्या जागा कमी झाल्या. या वेळी मुंबई महापालिका निवडणुकीत सर्वाधिक जागा १६०हून अधिक जागा शिवसेना लढविणार असून, त्याखालोखाल काँग्रेस पक्ष १४० जागांपेक्षा जास्त जागा लढवित आहे. जागा लढवण्यात भाजप तिसऱ्या क्रमांकावर असून, या वेळी पक्ष १३७ जागा लढवत आहे.
२०१७ मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वच्या सर्व २२७ जागा शिवसेनेने लढविल्या होत्या. भाजपनेही त्याखालोखाल २२७ जागा लढविल्या होत्या. तर काँग्रेसने २२१ जागा, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही १७१, मनसेने २०१ जागा लढविल्या होत्या. २०१७ मध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी पालिका निवडणूक स्वबळावर लढविली होती. त्या वेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्ष एकसंध होते. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ८४ जागा जिंकून शिवसेना पालिकेत सर्वात मोठा पक्ष राहिला. तर भाजपने ८२ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला ३१ जागांवर समाधान मानावे लागले. एकत्रित राष्ट्रवादी पक्ष- आठ, सपा सहा, एमआयएम दोन आणि मनसे सात जागा जिंकल्या होत्या.
या वेळी अनेक पक्षांनी बंडखोरीच्या भीतीने अजूनपर्यंत अधिकृत यादी, जागावाटपाचे सूत्र जाहीर केले नाही. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी भरलेल्या अर्जावरून युत्या नेमक्या कुठे झाल्या, कोण किती जागा लढवत आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.
