उल्हासनगरात ९३८ उमेदवारांना शौचालय दाखले
उल्हासनगर, ता. ३० (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना यावेळी काही अटी व शर्ती बंधनकारक करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये ‘स्वतःच्या निवासस्थानी शौचालय असल्याचा दाखला’ सादर करणे अनिवार्य असल्याने तब्बल ९३८ उमेदवारांनी तो मिळवला आहे. हे दाखले वेळेत देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार यांनी आपल्या टीमसह सलग आठ दिवस विशेष परिश्रम घेतले.
आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार उमेदवारांनी थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरून ‘नो ड्यूज’ प्रमाणपत्र सादर करणे, तसेच शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक होते. या अटींची पूर्तता करण्यासाठी २३ डिसेंबरपासून उमेदवारांनी थकीत रक्कम भरण्यासाठी; तसेच दाखले मिळवण्यासाठी महापालिकेत गर्दी केली होती. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशान्वये आणि अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम राबविण्यात आले. उमेदवारांचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष शौचालय आहे की नाही, याची खात्री करूनच दाखले दिल्याचे एकनाथ पवार यांनी सांगितले. वेळेच्या मर्यादेत मोठ्या प्रमाणावर दाखले वितरित करण्याचे आव्हान पवार व त्यांच्या टीमने यशस्वीरीत्या पेलल्याबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे.
