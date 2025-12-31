ठाणे जिल्ह्यात नवीन कामगार कायद्यांबाबत मार्गदर्शन
ठाणे जिल्ह्यात नवीन कामगार कायद्यांबाबत मार्गदर्शन
कल्याण, ता. ३१ (वार्ताहर) : केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायदे लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन कायद्यांबाबत सर्वांना माहिती व्हावी आणि भारतीय मजदूर संघाची या कायद्याविषयांसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट व्हावी, या उद्देशाने नवीन कामगार कायद्यांबाबत मार्गदर्शन मेळावा रविवारी (ता. २८) विनायक सभागृह येथे पार पडला. या कार्यक्रमाचे आयोजन भारतीय मजदूर संघ ठाणे जिल्ह्याच्या वतीने केला होता.
मेळाव्याची सुरुवात बेबीनंदा कांबळे यांनी श्रमिक गीताने केली. जिल्हाध्यक्ष सचिन कदम यांच्या हस्ते मान्यवरांचा स्वागत करण्यात आले. या कार्यक्रमात कल्याण जनता सहकारी बँकेचे सीईओ अनंत कुलकर्णी उपस्थित होते. तर, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री किरण मिलगीर यांनी नवीन कामगार कायद्यांसंदर्भात मार्गदर्शन केले. जुने सर्व क्लिष्ट कायदे एकत्रित करून सुटसुटीत असे चार लेबर कोड करण्यात आले असून त्यांचा वापर करणे अत्यंत सोपे जाणार आहे. कामगारांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे कुणीही खोट्या अपप्रचाराला बळी पडू नका, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय कार्यसमिती सदस्य मोहन येणुरे यांनी बदललेल्या नविन कायद्यांची अंमलबजावणी व आवश्यकता याबद्दल माहिती दिली. हे कामगार कायदे तयार होत असताना भारतीय मजदूर संघाने पार पाडलेली भूमिका त्यांनी समजावून सांगितली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा सचिव विलास आंबेकर यांनी केले. कार्यक्रमात नविन कायद्यांन संदर्भात माहिती देणारे पत्रक वाटप करण्यात आले व राष्ट्रगीत म्हणून कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
