विद्यार्थ्याला देवदर्शन पडले ५० हजारांना
एक्स्प्रेसमधून महागडा मोबाईल चोरीला
ठाणे, ता. १ ः कुटुंबासोबत कोल्हापूरला महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी गेलेल्या एका विद्यार्थ्याला आपला ५० हजार रुपयांचा मोबाईल गमवावा लागला आहे. परतीच्या प्रवासात पुणे ते ठाणेदरम्यान झोपेत असताना अज्ञात चोरट्याने हात साफ केला. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबईच्या परेल भागात राहणारा जय लोळे (२०) हा तरुण २४ डिसेंबरला आपल्या कुटुंबासह कोल्हापूरला देवदर्शनासाठी गेला होता. महालक्ष्मी दर्शन आणि कोल्हापूर सहलीचा आनंद घेऊन हे कुटुंब २९ डिसेंबरला रात्री महालक्ष्मी एक्स्प्रेसने मुंबईकडे परतत होते. ३० डिसेंबरला पहाटे ३.३०च्या सुमारास गाडीने पुणे स्थानक सोडल्यानंतर जयला झोप लागली. त्याने आपला ५० हजार रुपये किमतीचा मोबाईल सुरक्षिततेसाठी डोक्याजवळ ठेवला होता. सकाळी ६.४५च्या सुमारास एक्स्प्रेस ठाणे रेल्वे स्थानकात पोहोचली असता जयला जाग आली. या वेळी त्याने आपल्या डोक्याजवळ पाहिले असता मोबाईल गायब असल्याचे त्याच्या निदर्शनास आले. गाडीत आणि आजूबाजूला शोध घेऊनही मोबाईल न सापडल्याने झोपेत असतानाच अज्ञात चोरट्याने चोरल्याचे स्पष्ट झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.