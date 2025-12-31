नाराज इच्छुकांनी उभे केले स्वतंत्र पॅनल
महायुतीत बंडाचे निशाण
नाराज कार्यकर्ते स्वतंत्र पॅनेलद्वारे निडणुकीच्या रिंगणात
कल्याण, ता. ३१ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत शिंदे गट आणि भाजपाच्या वरिष्ठांनी युतीचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला. यामुळे अनेक इच्छुकांनी पक्षाची अधिकृत उमेदवारी न मिळाल्याने आपले स्वतंत्र पॅनल उभे केले. यामध्ये काही ठिकाणी फक्त भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी तर काही ठिकाणी शिंदे गट आणि भाजपाच्या इच्छुकांनी एकत्र येत आपले पॅनल उभे करत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.
कल्याणमधील पॅनल क्रमांक सहामधून महायुतीच्या जागावाटपात चारही जागा शिंदे गटाला देण्यात आल्या. यामुळे पॅनल क्रमांक सहामधून चारही भाजप कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेला छेद देत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. सुधीर वायले, सचिन यादवाडे, तृप्ती भोईर आणि नीता देसले यांनी बंडखोरी करत निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तर, पॅनल क्रमांक दोनमध्ये देखील उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपाच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी आपले स्वतंत्र पॅनल उभे केले आहे. यामध्ये भाजपाचे मोहने मंडल अध्यक्ष नवनाथ पाटील, त्यांच्या पत्नी सारिका पाटील, सुवर्णा मोहन कोनकर आणि माजी नगरसेवक अर्जुन म्हात्रे यांनी आपला अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत स्वतंत्र पॅनल उभे करत पक्षाला आव्हान दिले आहे.
तर पॅनल क्रमांक पाचमध्ये देखील महायुतीला फटका बसला असून येथील सर्व जागा शिवसेनेला दिल्याने नाराज भाजपा कार्यकर्त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत स्वतंत्र पॅनल उभे केले आहे. यामध्ये भाजपा कार्यकर्ता सदा कोकणे, विकास कोकतरे, माजी नगरसेवक अर्जुन भोईर यांची सून कोमल मयूर भोईर आणि साधना रवी गायकर यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. अशाचप्रकारे इतर अनेक प्रभागांमध्ये अनेक नाराज उमेदवारांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
तीव्र नाराजी
युतीमुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून त्यांनी थेट बंडखोरीचे हत्यार उगारले आहे. भाजपमध्ये अनेक वर्षे निष्ठेने काम करूनही पक्षाने दखल घेतली नाही, अशी नाराजी कार्यकर्त्यांनी जाहीर केली. दरम्यान, शिंदे गट-भाजपामधील पक्षश्रेष्ठी या नाराज उमेदवारांची नाराजी दूर करण्यात यश येते का ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
नाराज इच्छुक एकत्र
टिटवाळा येथे प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये शिंदे गट-भाजपाच्या नाराज इच्छुकांनी एकत्र येऊन स्वतंत्र पॅनल उभे केले आहे. यामध्ये दीपक कांबळे, अंजना सरनोबत, निता देशेकर आणि मोरेश्वर तरे यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.