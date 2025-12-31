अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार गुन्हे दाखल !
निवडणूक कर्तव्यात हलगर्जीपणा महागात
गैरहजर २८ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
कल्याण, ता. ३१ (वार्ताहर) ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणूक निर्विघ्नपणे व पारदर्शक रितीने पार पडावी, या दृष्टीकोनातून महापालिका प्रशासनाने अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. तथापि, काही अधिकारी, कर्मचारी अद्यापपर्यंत निवडणूक कर्तव्यावर हजर न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही काही कर्मचारी-अधिकारी निवडणूक कर्तव्यावर हजर झालेले नाहीत. प्रामुख्याने व्हीएसटी, एफएसटी आणि एसएसटी या पथकातील व झोनल अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले अधिकारी-कर्मचारी यांचा यामध्ये समावेश आहे. अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी सहाय्यक आयुक्त संदीप रोकडे यांना दिले आहेत. या आदेशानुसार एकूण २८ अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत.
आयुक्तांचा कडक इशारा
मतदानाच्या दिवशी केंद्रांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या पथकातील कर्मचाऱ्यांना देखील नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांना कर्तव्यावर हजर होण्याची एक संधी देण्यात आली आहे. या कर्मचारी निवडणुकीच्या कर्तव्यावर हजर न झाल्यास संबंधितांवर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा गंभीर इशारा आयुक्तांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.