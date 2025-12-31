भाजप श्रेष्ठीकडून मंडळाध्यक्षांना पुन्हा उमेदवारी
खारघर, ता. ३१ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका निवडणुकीत भाजपने सर्व मंडळाध्यक्षांना पुन्हा उमेदवारी जाहीर केल्याने कार्यकर्त्यामध्ये नाराजी पसरली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी ४५ वर्षांखालील कार्यकर्त्यांवर मंडळाध्यक्षांची जबाबदारी दिली आहे; मात्र स्थानिक पक्षश्रेष्ठींनी उत्तर पनवेलमधून दिनेश खानावकर, कळंबोलीमधून अमर पाटील, कामोठेमधून विकास घरत, खांदा कॉलनीमधून दशरथ म्हात्रे, खारघरमधून प्रवीण पाटील आणि पनवेल शहर येथून सुमीत झुंजारराव या मंडळ अध्यक्षांना पालिका निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे फिरते खुर्ची राजकारण सुरू असल्याची टीका पक्षांतर्गत होत आहे.
संघटना मजबूत करण्याऐवजी पदांवर मोजक्याच व्यक्तींचे केंद्रीकरण होत असल्याने पक्षातील निष्ठावान, तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. याचा थेट परिणाम संघटनात्मक कामावर होण्याची शक्यता आहे. सामान्य कार्यकर्त्यांसाठी भाजपमध्ये खरोखरच संधी आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावरच अशा निर्णयामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची होण्याची आणि त्याचा फटका निवडणूक प्रचारावर बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.