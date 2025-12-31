अंबरनाथमध्ये १०७ उमेदवारांचे अनामत जप्त
अंबरनाथ, ता. ३० (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, यात अनेक उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगराध्यक्षपदाच्या पाच उमेदवारांसह एकूण १०७ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे.
निवडणुकीत सर्वाधिक फटका शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसला बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मविआची युती न झाल्याने काँग्रेसने स्वबळावर ४७ उमेदवार मैदानात उतरवले होते. त्यापैकी १२ उमेदवार विजयी झाले असले तरी तब्बल २२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गट आणि मनसे यांची युती झाली होती. या युतीतून ठाकरे गटाच्या तिकिटावर ३६ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले होते. मात्र, मतदारांनी या युतीला अपेक्षित पाठिंबा न दिल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार अंजली राऊत यांच्यासह या गटाच्या एकूण २४ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे.
इतर पक्षांचाही पराभव टळलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १६, भाजपचे १० आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे पाच उमेदवार अनामत रक्कम वाचवू शकले नाहीत. याशिवाय २२ अपक्ष उमेदवारांचेही अनामत जप्त झाले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे तीन, बहुजन समाज पक्षाचे दोन, तसेच शिवसेना आणि जनसेवा पक्षाच्या प्रत्येकी एका उमेदवारालाही अनामत रक्कम गमवावी लागली आहे.
आत्मपरीक्षणाची निवडणूक
बहुतेक प्रमुख पक्षांनी स्वबळावर किंवा वेगवेगळ्या युती करून निवडणूक लढवल्यामुळे मतांचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन झाले. या मतविभाजनाचा फटका अनेक पक्षांना बसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. अंबरनाथची ही निवडणूक राजकीय पक्षांसाठी आत्मपरीक्षणाची ठरल्याचे चित्र आहे.
