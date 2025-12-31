भंगार गोळा करणाऱ्याकडे गावठी कट्टा
उल्हासनगर, ता. ३१ (वार्ताहर) : निवडणूक व नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कडक बंदोबस्त असतानाही गुन्हेगारी वृत्ती डोके वर काढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. भंगार गोळा करण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या एका तरुणाकडे गावठी कट्टा आणि जिवंत काडतूस आढळून आल्याने उल्हासनगर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत त्याला अटक केली. मनाई आदेश लागू असतानाही शस्त्र बाळगल्याने शहरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शस्त्र बाळगण्यावर लागू असलेल्या मनाई आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी पोलिसांनी खंडू ऊर्फ खंड्या जाधव (वय ३० वर्ष) याला अटक केली आहे. एमआयडीसी पाण्याच्या टाकीच्या कम्पाउंडजवळ, देशमुखनगर, उल्हासनगर-२ येथे संशयास्पद हालचाली आढळून आल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. तपासादरम्यान त्याच्याकडे कोणताही परवाना नसताना एक गावठी कट्टा आणि जिवंत काडतूस आढळून आले. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, वरिष्ठ निरीक्षक संतोष आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार भूषण खैरनार यांनी केली. जाधव विरोधात गुन्हा दाखल केला असून, शस्त्र कुठून व कोणत्या उद्देशाने बाळगले होते, याचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
