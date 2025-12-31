अलिबागमध्ये बाल-युवा कला महोत्सव
अलिबागमध्ये बाल-युवा कला महोत्सव
अलिबाग, ता. ३१ (वार्ताहर) : लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्टतर्फे रविवारी (ता. २८) आनंदो प्रकल्पांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील गरुडपाडा-बामणगाव येथील दादा गार्डन हॉलमध्ये बाल कलामहोत्सव व युवा महोत्सव उत्साहात झाला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन उमेश ठाकूर, आनंदो प्लस प्रकल्पाच्या समन्वयक आर्या राऊत, आनंदो ऑफिसर अनुजा राऊळ, अनंत प्रकल्प समन्वयक जगदीश पाटील यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले.
या महोत्सवात बोर्ली, वळके, रामराज व बेलोशी भागातील ४०४ विद्यार्थी व २८१ पालक सहभागी झाले. चित्रकला, निबंध, वक्तृत्व, गायन, नृत्य, वादविवाद, भित्तिपत्रक, ब्लॉग आदी विविध स्पर्धांमुळे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळाले. ज्येष्ठ पत्रकार उमाजी केळुसकर, उमेश ठाकूर, जीविता पाटील आदींनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. विजेत्यांना ट्रॉफी, प्रमाणपत्रे व पदके देऊन सन्मानित करण्यात आले.
