कल्याण डोंबिवलीत नववर्ष स्वागतासाठी ६८८ पोलिसांचा कडक बंदोबस्त
नववर्षाच्या स्वागतासाठी ६८८ पोलिसांचा खडा पहारा
कल्याण, ता. ३१ (बातमीदार) : नववर्ष स्वागताच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण परिमंडळ तीन अंतर्गत कल्याण व डोंबिवली शहरात पोलिसांनी कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे. बुधवारी (ता. ३१) रात्री ११ ते गुरुवारी (ता. १) नव्या वर्षाच्या पहाटे पाच वाजेपर्यंत हा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. कल्याण परिमंडळ तीन अंतर्गत सर्व पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत एकूण आठ ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आली. संबंधित पोलिस ठाण्यांतील अधिकारी व कर्मचारी तसेच कल्याण आणि डोंबिवली वाहतूक शाखेच्या पथकामार्फत संयुक्तपणे कारवाई करण्यात येत आहे.
नाकाबंदीदरम्यान वाहनांची तपासणी करून दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्या चालकांवर ब्रेथ अॅनालायझरच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येणार आहे. या बंदोबस्तासाठी परिमंडळ तीन कल्याणकडून एसआरपीएफच्या एका प्लाटूनसह एकूण ६८८ पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नववर्षाच्या उत्सवावेळी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, नागरिकांनी सुरक्षिततेचा व पोलिस प्रशासनाचा सहकार्याचा भाव ठेवून जबाबदारीने उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन पोलिस अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
कल्याण परिमंडळ तीन पोलिस बंदोबस्त :
पोलिस उपायुक्त : १
सहाय्याक पोलिस आयुक्त : २
पोलिस निरीक्षक : २२
सहाय्यक पोलिस निरीक्षक / पोलिस उप निरीक्षक : ६९
कर्मचारी (पुरुष) : ४७४
कर्मचारी (महिला) : १२०
एसआरपीएफ प्लाटुन : १
