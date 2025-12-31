प्रभादेवीत प्रभावती देवीचा जत्रोत्सव
प्रभादेवीत प्रभावती देवीचा जत्रोत्सव
प्रभादेवी, ता. ३१ : प्रभादेवी परिसराला नाव देणाऱ्या प्रभावती देवीचा जत्रोत्सव २ जानेवारी ते ११ जानेवारीदरम्यान साजरा केला जाणार आहे. यात्रेच्या निमित्ताने देवीला सुंदर साजशृंगार करण्यात आला असून, विद्युत रोषणाईने मंदिर परिसर उजळून निघाला आहे. यात्रेच्या दिवसांत भाविकांना दर्शनासाठी मंदिर पहाटे ६ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत खुले ठेवले जाणार आहे.
प्रभावती देवी अनेक ज्ञाती-समाजांची कुलदेवता असल्यामुळे विविध जाती-धर्मातील भाविक दूरदूरहून यात्रेला येतात आणि देवीची ओटी भरण्याची प्रथा पाळतात. ही यात्रा प्रभादेवी परिसरातील रहिवाशांसाठी मोठा सांस्कृतिक उत्सव मानली जाते आणि मुंबईची ही परंपरा आजही जिवंत आहे.
यात्रेचा अनुभव वेगळाच आहे. सहकुटुंब मोटारीत बसून किंवा स्कूटरवर एकत्र फोटो काढणे, फोटो स्टुडिओमध्ये क्षण टिपणे, पिपाण्यांचा गजर, आकाश पाळण्याची उंचीवरून येणारी थरारक भावना, मौत का कुवाँ येथील फटफटीचा आवाज आणि चांदेरकरांचा मालवणी खाजा - हे सर्व यात्रेला उपस्थित राहणाऱ्यांसाठी अनुभवण्यास मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.