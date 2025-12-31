पेणमध्ये नववर्षानिमित्त पोलिसांकडून कडक नाकाबंदी
पेणमध्ये नववर्षानिमित्त पोलिसांकडून कडक नाकाबंदी
मद्यप्राशन, हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर करडी नजर
पेण, ता. ३१ (वार्ताहर) : सरत्या वर्षाला निरोप देत नववर्षाचे स्वागत करताना कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पेण शहरात थर्टी-फर्स्ट आणि नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून कडक नाकाबंदी करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे मद्यप्राशन करून वाहन चालवणारे तसेच हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर चाप बसणार असून, शहरात सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पेण शहरातील खोपोली बायपास, जुना पेट्रोलपंप परिसर, नगरपालिका नाका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पाम रोड तसेच बोरगाव परिसरात पोलिसांनी नाकाबंदी केली आहे. याशिवाय पेण शहर, पेण ग्रामीण, वरसई, खरोशी अशा गावांच्या हद्दीतून येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांचीही कसून तपासणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक वाहनावर पोलिसांची करडी नजर असून, संशयास्पद हालचालींवर तत्काळ कारवाई केली जात आहे. पोलिस उपविभागीय अधिकारी जालिंदर नालकुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक संदीप बागूल यांच्या नेतृत्वाखाली हा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. यामध्ये आठ पोलिस अधिकारी, ५४ पोलिस अंमलदार, आठ होमगार्ड तसेच तीन वाहतूक पोलिस अंमलदारांचा समावेश आहे. या विशेष कारवाईदरम्यान ‘ड्रंक अँड ड्राइव्ह’च्या अनेक केसेस दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
..............
पोलिसांकडून आवाहन
थर्टी-फर्स्टच्या पार्श्वभूमीवर मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे, सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणे, धिंगाणा करणे अथवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला पोलिसांकडून खपवून घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे. नागरिकांनी सरते वर्ष आणि येणाऱ्या नवीन वर्षाचे स्वागत आनंद, उत्साह व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने साजरे करावे. दरम्यान कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक संदीप बागूल यांनी केले आहे.
