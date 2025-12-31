थर्टी-फर्स्टच्या जल्लोषाला एकादशीमुळे ब्रेक
पनवेल, ता. ३१ (बातमीदार) : दरवर्षी जल्लोष, पार्टी आणि उत्साहात साजरा होणारा ३१ डिसेंबर यंदा संयम, श्रद्धा आणि साधेपणाचा संदेश देणारा ठरत आहे. सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी आज (ता. ३१) एकादशी आल्याने नववर्ष स्वागताच्या जल्लोषावर धार्मिक परंपरांचा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवत असून, शहरासह ग्रामीण भागातही वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. एकादशीला मांसाहार, मद्यपान टाळण्याची परंपरा असून याचा हॉटेल व्यवसायावर मोठा परिणाम होत आहे.
वर्षाचा शेवटचा दिवस बुधवार असल्याने अनेक नागरिकांनी तो शुभ मानत हॉटेल पार्टी, कौटुंबिक समारंभ, मित्रमंडळींसोबत सेलिब्रेशन तसेच पर्यटनाचे नियोजन आधीच केले होते; मात्र एकादशीच्या दिवशी मांसाहार व मद्यपान टाळण्याची परंपरा हिंदू संस्कृतीत दृढ झालेली असल्याने अनेकांचे नियोजन ऐनवेळी बदलावे लागले. यात व्यावसायिक नाराज असून अनेक कार्यक्रम रद्द झाले असले तरी काही कार्यक्रमांची तारीख बदलण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. याचा थेट परिणाम हॉटेल, ढाबे, रिसॉर्ट, क्लब आणि खाणावळ व्यवसायावर झाल्याचे दिसून येत येत आहे. अनेक ठिकाणी आधीच झालेली बुकिंग रद्द झाली असून, अपेक्षित गर्दी न झाल्याने व्यावसायिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
‘ड्राय डे’ जाहीर नसतानाही केवळ धार्मिक कारणांमुळे ग्राहकसंख्येत मोठी घट होणार असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. काही हॉटेल, खाणावळ चालकांनी परिस्थितीशी जुळवून घेत शाकाहारी विशेष मेनू, उपवासाचे पदार्थ तसेच कौटुंबिक वातावरणावर भर देण्याचा बहुतांश निर्णय घेतला आहे; तरीही दरवर्षी मिळणाऱ्या व्यवसायाच्या तुलनेत यंदा उलाढाल घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया
या पार्श्वभूमीवर तरुणाईमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काहींनी समाजमाध्यमांवर विनोदी पोस्टद्वारे नाराजी व्यक्त केली असली तरी अनेकांनी एक दिवस संयम पाळण्यात काहीच हरकत नाही, अशी समजूतदार भूमिका घेतली आहे.
