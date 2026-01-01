जव्हार नगरपालिकेत ‘खुर्ची’साठी चढाओढ
उपनगराध्यक्ष, सभापती निवडीकडे शहराचे लक्ष
जव्हार, ता. १ (बातमीदार) : नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने निर्विवाद वर्चस्व मिळवत नगराध्यक्षपदासह १४ जागांवर विजय मिळवला असला, तरी आता खऱ्या अर्थाने सत्तेच्या समीकरणांना वेग आला आहे. नगराध्यक्ष ठरल्यानंतर आता उपनगराध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांनी फिल्डिंग लावली असून, जव्हारच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच उष्णता वाढली आहे.
नगर परिषदेत भाजपचे स्पष्ट बहुमत असल्याने उपनगराध्यक्षपद भाजपकडेच राहणार हे उघड आहे. सध्या नगराध्यक्षपदी महिला विराजमान असल्याने, उपनगराध्यक्षपदासाठी पुरुष उमेदवाराला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपच्या गोटातून सध्या नकुल पटेकर, कुशील सहाणे आणि स्वप्नील औसरकर यांची नावे चर्चेत आहेत; मात्र पक्ष नेतृत्व नेमकी कोणाच्या गळ्यात माळ घालणार, याबाबत अद्याप कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे.
‘किंगमेकर’च्या निर्णयाकडे लक्ष
जव्हारच्या राजकारणात ‘किंगमेकर’ म्हणून ओळखले जाणारे भाजप तालुकाध्यक्ष कुणाल उदावंत कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या शब्दाला पक्षात विशेष वजन असल्याने, त्यांच्या निर्णयावरच आगामी सत्तेचा आराखडा अवलंबून असेल. सत्तेचा हा ‘श्रीगणेशा’ नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी रस्सीखेच
नगर परिषदेत दोन स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार आहे. यासाठी इच्छुकांची मोठी रांग लागली असून अनेक जण ‘बाशिंग’ बांधून तयार आहेत. नगर परिषद प्रशासनाचा अनुभव असलेले माजी अधिकारी, वैद्यकीय, शिक्षण (मुख्याध्यापक/प्राध्यापक) किंवा कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सनदी लेखापाल किंवा अभियांत्रिकी पदवीधारक, नोंदणीकृत संस्थांचे समाजसेवक यांना संधी देता येते.
इच्छुकांची मोर्चेबांधणी
स्थायी समितीसह बांधकाम, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालकल्याण यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांवर वर्णी लागावी, यासाठी नवनियुक्त नगरसेवकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पक्षांतर्गत समन्वय साधताना कोणाला संधी द्यायची आणि कोणाला थांबवायचे, असे मोठे आव्हान स्थानिक नेतृत्वापुढे उभे ठाकले आहे.
