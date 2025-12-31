३४७ घरकुलांचे काम अपूर्णच
३४७ घरकुलांची कामे अपूर्ण
पहिला हप्ता मिळूनही बांधकामाला प्रतीक्षा
विरार, ता. ३१ (बातमीदार) : वसई तालुक्यात विविध शासकीय योजनांतर्गत घरकुलांचा लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असले, तरी अद्याप ३४७ घरकुलांचे काम अपूर्णच असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा पहिला हप्ता मिळूनही अद्याप प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. दुसरीकडे, पूर्ण झालेल्या १२० घरकुलांमध्ये लाभार्थ्यांनी उत्साहात गृहप्रवेश केला आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाअंतर्गत वसई तालुक्यात २३ आणि २४ डिसेंबरला घरकुल लाभार्थी संवाद अभियान (टप्पा-३) राबविण्यात आले. या अभियानांतर्गत तालुक्यातील पूर्ण झालेल्या ३२७ घरकुलांपैकी १२० लाभार्थ्यांचा गृहप्रवेश सोहळा अधिकारी आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडला. हक्काचे घर मिळाल्याने या कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. एकीकडे गृहप्रवेश होत असतानाच, दुसरीकडे ज्या ३४७ लाभार्थ्यांनी पहिला हप्ता घेऊनही काम सुरू केलेले नाही, त्यांच्याबाबत प्रशासकीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील २८२ आणि आदिवासी न्याय महाअभियानातील ६५ घरांची कामे तातडीने सुरू व्हावीत, यासाठी पंचायत समितीकडून पाठपुरावा केला जात आहे.
घरकुलांची स्थिती :
योजनेचे नाव एकूण लक्षांक पूर्ण घरकुले पहिला हप्ता मिळाला (काम अपूर्ण)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) १,१०५ २८८ २८२
आदिवासी न्याय अभियान १८८ ४९ ६५
एकूण १,२९३ ३३७ ३४७
