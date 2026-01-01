नूतन वर्षात ऐरोली नाट्यगृहांची ‘तिसरी घंटा’ वाजणार
नूतन वर्षात ऐरोली नाट्यगृहाची ‘तिसरी घंटा’ वाजणार
तब्बल १२ वर्षांनंतर नाट्यरसिकांची प्रतीक्षा संपणार
वाशी, ता. १ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील ऐरोली, दिघा आणि घणसोली परिसरातील नाट्यरसिकांसाठी आनंदाची बातमी असून, ऐरोली सेक्टर ५ येथील भूखंड क्रमांक ३७ वर उभारण्यात येत असलेले बहुप्रतीक्षित ऐरोली नाट्यगृह अखेर पूर्णत्वाकडे वाटचाल करीत आहे. नवी मुंबई महापालिकेमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या या नाट्यगृहाचे भूमिपूजन तब्बल १२ वर्षांपूर्वी झाले होते. दीर्घकाळ रखडलेले हे काम आता अंतिम टप्प्यात आले असून, येत्या तीन महिन्यांत सर्व अंतर्गत कामे पूर्ण होऊन एप्रिलपर्यंत नाट्यगृह रसिकांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
सिडकोमार्फत नवी मुंबईचा विकास करताना सुरुवातीला वाशी, बेलापूर, नेरूळ, तुर्भे हे नोड विकसित करण्यात आले. नागरिकांच्या मनोरंजनाच्या दृष्टीने वाशी येथे विष्णुदास भावे नाट्यगृह उभारण्यात आले. मात्र नवी मुंबईचा विस्तार दिघ्यापर्यंत वाढल्यानंतर कोपरखैरणेच्या पुढील भागातील नागरिकांसाठी स्वतंत्र नाट्यगृहाची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवू लागली. या मागणीची दखल घेत २४ जुलै २०१३ला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ऐरोली नाट्यगृहाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून २० ऑगस्ट २०१४ला मे. महावीर रोड्स अँड इन्फ्रा प्रा. लि. यांना ५४ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र कंत्राटदाराने आर्थिक कारण पुढे करीत काम सुरू न केल्यामुळे सुमारे सहा वर्षे हे नाट्यगृह रखडले. त्यानंतर तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून जुलै २०२१मध्ये सुपर कन्स्ट्रक्शन यांना काम देत प्रकल्प मार्गी लावला.
...................
९० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण
सध्या नाट्यगृहाचे ९० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असून, चारमजली भव्य इमारत उभी राहिली आहे. किरकोळ दुरुस्ती आणि अंतर्गत सजावटीची कामे सुरू असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे ७० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. नाट्यगृह कार्यान्वित झाल्यानंतर ऐरोली, दिघा व घणसोली परिसरातील नाट्यरसिकांची होणारी फरपट थांबणार आहे. पालिकेचे कार्यकारी अभियंता संजय पाटील यांनी नूतन वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत नाट्यगृह पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे यंदा ऐरोली नाट्यगृहांचे ‘कर्तव्य’ पार पडणार असून, नाटकांची तिसरी घंटा अखेर वाजणार आहे.
..............
चौकट :
नाट्यगृहाची रचना
पहिले तळघर : कार पार्किंग
दुसरे तळघर : कार पार्किंग
तळमजला : तिकीटघर, प्रसाधनगृह, रंगीत तालीम कक्ष, मुख्य प्रवेशद्वार
पहिला मजला : सौंदर्यप्रसाधन गृह, दिव्यांगांसाठी प्रसाधनगृह, उपाहारगृह
दुसरा मजला : ग्रीनरूम, प्रशासकीय दालन, बहुउद्देशीय सभागृह
तिसरा मजला : अधिकारी कक्ष, अतिथीगृह, उपाहारगृह
चौथा मजला : विशेष अतिथीगृह, अधिकारी कक्ष
