पनवेलमध्ये भाजपचे खुलले खाते
पनवेल, ता. ३१ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत भाजपने यश संपादन करीत राजकीय वर्चस्व अधिक मजबूत केले आहे. प्रभाग क्रमांक १८ (ब) मधून पक्षाचे उमेदवार नितीन पाटील यांची बिनविरोध नगरसेवकपदी निवड अधिकृतरीत्या घोषित होताच परिसरात जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले. या प्रभागातून शेतकरी कामगार पक्षाच्या उमेदवाराने दाखल केलेला अर्ज छाननी प्रक्रियेदरम्यान बाद ठरल्याने निवडणूक रिंगणात नितीन पाटील हे एकमेव उमेदवार उरले. परिणामी, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर केली.
नितीन पाटील यांच्या निवडीचे वृत्त कळताच भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी एकमेकांना मिठाई भरवत अभिनंदन केले. यामुळे प्रभागात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या बिनविरोध विजयामुळे पालिकेत भाजपची ताकद वाढली असून आगामी राजकीय घडामोडींमध्ये ही निवड निर्णायक ठरणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. नितीन पाटील म्हणाले, की माझ्यावर जनतेने दाखवलेला विश्वास ही मोठी जबाबदारी आहे. प्रभागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल.
