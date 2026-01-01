अन्वय व्यसनमुक्ती केंद्राचा जनजागृती उपक्रम
अन्वय व्यसनमुक्ती केंद्राचा जनजागृती उपक्रम
नवी मुंबई, ता. १ (वार्ताहर) : चुकीच्या समजुतीमुळे तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर व्यसनांच्या आहारी जात असल्याचे चिंताजनक चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्वय व्यसनमुक्ती केंद्राच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे नूतन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी वाशी येथील मराठी साहित्य, संस्कृती व कला मंडळाच्या सभागृहात जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस डॉ. अजित मगदूम यांनी प्रास्ताविकातून छुप्या जाहिराती, सोशल मीडियावरील प्रभाव आणि व्यसनग्रस्ततेची वाढती आकडेवारी मांडत समाजासमोरील गंभीर वास्तव उघड केले. त्यानंतर चार शाळकरी विद्यार्थ्यांनी नववर्ष स्वागताच्या नावाखाली होणाऱ्या व्यसनांचे दुष्परिणाम वास्तववादी व अस्वस्थ करणाऱ्या सादरीकरणातून मांडले. या कार्यक्रमात विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. रा. फ. नाईक कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रभावी व्यसनमुक्ती पथनाट्याने कार्यक्रमाची सुरुवात अधिक प्रभावी ठरली.
या वेळी लोकगीत गायक शाहीर नंदेश उमप, गॅलेक्सी परफॅक्टंट्स लिमिटेडचे सीएसआर प्रमुख कर्नल अमरजीत दास तसेच प्रख्यात मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. राकेश गिल्डियाल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आपल्या भाषणात शाहीर नंदेश उमप यांनी श्रमिक वस्त्यांमध्ये व्यसनांचे प्रमाण अधिक का वाढते, असा सवाल उपस्थित करीत गरिबांच्या हातात दगड न देता काम आणि पुस्तक द्या, कुटुंबाशी नाते जपा, माणसे जोडा आणि जिंका, असा प्रभावी संदेश दिला. डॉ. राकेश गिल्डियाल यांनी एकदा केवळ प्रयोग म्हणून घेतलेली सिगारेट किंवा मद्याचा घोट पुढे गंभीर व्यसनात बदलतो. त्यामुळे असा प्रयोगच करू नका, असे विद्यार्थ्यांना ठामपणे सांगितले. शिस्तबद्ध जीवनशैली, खेळ, ट्रेकिंग, पोहणे यांसारखे सकारात्मक छंद आरोग्य टिकवून ठेवतात आणि व्यसनांपासून दूर ठेवतात, असे कर्नल अमरजीत दास यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाचे आभारप्रदर्शन वृषाली मगदूम यांनी केले. विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्राचार्य, शिक्षक तसेच अन्वय व्यसनमुक्ती केंद्राचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.