सिद्धगडावरचा मार्ग सुकर होणार
मुरबाड, ता. ३१ (बातमीदार) : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जांभुर्डे ते सिद्धगड बलिदान भूमीपर्यंतच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच हे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली. रस्त्याचे काम वेगाने सुरू असून सिद्धगडावर होणाऱ्या हुतात्मा दिनाच्या कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
सिद्धगड हे ठिकाण मुरबाडपासून सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावर भीमाशंकर अभयारण्यातील जंगल परिसरात आहे. मुरबाड, कर्जत किंवा नेरळ येथून म्हसा गाव मार्गे जांभुर्डे गावाजवळून सिद्धगडावर जाण्यासाठी रस्ता आहे. सिद्धगड येथे १ व २ जानेवारीला हुतात्मा भाई कोतवाल व हुतात्मा हिराजी पाटील यांच्या बलिदान दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम घेतले जातात. ठाणे, रायगड व पुणे जिल्ह्यांतून मोठ्या संख्येने नागरिक, स्वातंत्र्यप्रेमी आणि शालेय विद्यार्थी या कार्यक्रमांसाठी सिद्धगडावर उपस्थित राहतात. विद्यार्थी देशभक्तीपर कार्यक्रम सादर करतात. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बलिदान भूमीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी माती टाकून मार्ग सुकर करण्यात आला आहे. जांभुर्डे ते सिद्धगड या सुमारे आठ किलोमीटर लांबीच्या घाट रस्त्यावर पहाटेच्या अंधारात येणाऱ्या वाहनचालकांना रस्ता स्पष्ट दिसावा, यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांना चुना व गेरू लावून रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाविक व वाहनचालकांना प्रवासात अडचण येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
हुताम्यांना आदरांजली
१ जानेवारीला सायंकाळपासून सिद्धगडावर विविध कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे. हे कार्यक्रम रात्रभर सुरू राहतील. २ जानेवारीला पहाटे सहा वाजून दहा मिनिटांनी हुतात्मा ज्योत प्रज्वलित करून हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्यात येणार आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग घेतलेल्या हुतात्मा हिराजी पाटील आणि हुतात्मा भाई कोतवाल यांना २ जानेवारी १९४३ रोजी ब्रिटिशांनी सिद्धगडाच्या डोंगर कपारीत गोळीबार करून ठार केले होते. पहाटे सहा वाजून दहा मिनिटांनी हुतात्मा हिराजी पाटील यांना वीरगती प्राप्त झाली, तर त्यानंतर हुतात्मा भाई कोतवाल यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर स्वातंत्र्यसैनिक हरिभाऊ भडसावळे यांनी १९४६ पासून या ठिकाणी दरवर्षी हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्याची परंपरा सुरू केली.
लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा
सिद्धगडावर जाण्यासाठी पक्का डांबरी रस्ता तयार व्हावा, यासाठी २५ वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक, त्यानंतर एकनाथ शिंदे, मुरबाडचे माजी आमदार गोटीराम पवार, दिगंबर वीशे, तसेच आमदार किसन कथोरे यांनी यासाठी प्रयत्न केले. मात्र वनखात्याच्या परवानगीअभावी काम रखडले होते. यावर्षी वनखात्याची परवानगी मिळाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत डांबरीकरणाचे कंत्राट मंजूर करून कार्यादेश काढले. पुढील महिन्याभरात हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मुरबाड : जांभुर्डे–सिद्धगड रस्त्यावरील सुरू असलेले डांबरीकरणाचे काम
मुरबाड : सिद्धगडावरील क्रांतीज्योत उभारलेल्या ठिकाणाची रंगरंगोटी
