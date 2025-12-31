‘मोझेक’ वार्षिकोत्सवात दशावताराचे भव्य सादरीकरण
‘मोझेक’ वार्षिकोत्सवात ‘दशावतारा’चा आविष्कार
पालघर, ता. ३१ (बातमीदार) : पालघर येथील एस. टी. कदम सीबीएसई विद्यालयाचा ‘मोझेक २०२५’ हा वार्षिकोत्सव मंगळवारी (ता. ३०) अत्यंत दिमाखात पार पडला. यंदा या सोहळ्याची संकल्पना ‘दशावतार’ अशी होती. विद्यार्थ्यांनी भगवान विष्णूंच्या दहा अवतारांचे दर्शन नाट्य, नृत्य आणि सुश्राव्य संगीताच्या माध्यमातून प्रभावीपणे घडवले.
या सोहळ्यात वारीचे दर्शन आणि शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या सादरीकरणाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ निवेदिका निखिला पाटील-म्हात्रे यांनी विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाचे कौतुक केले. पालकांनी मुलांचे सुप्त गुण ओळखून त्यांचे करिअर घडवावे, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी या वेळी दिला.
कार्यक्रमात गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. जीवन विकास शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्रणव कदम यांनी शाळेच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेतला. या सोहळ्यास संस्थेचे अध्यक्ष वागेश कदम, कार्यवाह रवींद्र कदम, व्यवस्थापिका कोमल कदम, मुख्याध्यापक प्रदीप पाणीग्रही आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
