स्वस्थ बिघडल्यास १० मिनटात मिळणार वैद्यकीय मदत
मतदान आणि मतमोजणीवेळी वैद्यकीय पथक तैनात
राहुल क्षीरसागर ः सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : निवडणुकीच्या काळात मतदान केंद्रावर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडतो. त्यामुळे अनेकदा त्यांचे स्वास्थ बिघडून कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी ठाणे पालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून दक्षता घेण्यात आली आहे. प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय स्तरावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पथक सोयी-सुविधांसह तैनात ठेवण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी वैद्यकीय मदत आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी अवघ्या १० मिनिटात मिळणार असून त्या अधिकारी कर्मचाऱ्याला प्राथमिक उपचार मिळणार आहे.
ठाणे पालिकेच्या ३३ प्रभागातील १३१ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. मंगळवारी (ता. ३१) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आल्यानंतर बुधवारी (ता. ३१) अर्ज छाननी प्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामकाजाला देखील वेग आल्याचे दिसून येत आहे. अशातच निवडणुकीच्या काळात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण निर्माण होत असतो. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील अनेक अधिकाऱ्यांना चक्कर येणे, अस्वस्थ वाटणे, अशक्तपणा येणे आदी आरोग्याच्या तक्रारी झाल्याचे समोर आले होते. याची दखल ठाणे पालिकेच्या निवडणूक विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या काळात मतदान व मतमोजणीच्या वेळी कामाचा अतिरिक्त ताण येऊन त्यांचे स्वास्थ बिघडू नये यासाठी वैद्यकीय पथक तैनात केले आहेत. तसेच एखाद्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याचे स्वस्थ बिघडल्यास त्यास तत्काळ वैद्यकीय मदत पोहोचावी यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत वैद्यकीय पथक पालिका क्षेत्रातील ११ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय स्तरावर वैद्यकीय पथक नेमण्यात येणार आहे.
पथक व औषधसाठा तैनात
ठाणे पालिका क्षेत्रातील ११ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय स्तरावर प्रत्येकी एक याप्रमाणे रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्यात येणार आहे. ज्या ठिकाणी वैद्यकीय मदत आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी अवघ्या १० मिनिटात वैद्यकीय मदत पोहोचावी यासाठी फिरते रुग्णवाहिका असणार आहेत. तसेच मतदान आणि मतमोजणीच्या वेळी वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय पथक आणि औषधोपचारासाठी लागणारे साहित्य तैनात ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मतदान व मतमोजणीच्या वेळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर एक दडपण निर्माण होत असते. त्यामुळे अनेकदा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे स्वस्थ बिघडत असल्याचे प्रकार समोर येत असतात. अशातच यंदाच्या निवडणुकीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे स्वस्थ बिघडल्यास व ज्या ठिकाणी वैद्यकीय मदत आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी अवघ्या १० मिनिटात वैद्यकीय मदत कशी पोहोचेल याचे देखील नियोजन करण्यात येणार आहे.
- सौरभ राव, आयुक्त, ठाणे पालिका
