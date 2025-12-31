खारघरमध्ये आठ अर्ज बाद
खारघर, ता. ३१ (बातमीदार) : खारघरमधील प्रभाग क्रमांक चारमधून महाविकास आघाडीचे उमदेवार शिल्पा ठाकूर यांच्यासह अपक्ष सात असे एकूण आठ उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरले आहेत.
पनवेल महापालिकेत भाजपला टक्कर देण्यासाठी मविआकडून खारघरमधील प्रभाग क्रमांक चारमधून भाजपच्या उमदेवार परेशा ब्रिजेश पटेल यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या शिल्पा ठाकूर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या छाननीदरम्यान त्रुटी आढळून आल्यामुळे ठाकूर यांचा अर्ज बाद झाला आहे. प्रभाग क्रमांक ४, ५ आणि ६ मधून अपक्ष उमेदवारांसह एकूण आठ अर्ज बाद झाले आहेत.
...अखेर दोन्ही उमेदवारांचे अर्ज वैध
खारघरमधील प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये महाविकास आघाडी उमेदवार लीना गरड आणि भाजपच्या उमेदवार हर्षदा उपाध्याय यांनी एकमेकींच्या विरोधात हरकत घेतल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. अखेर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून दोन्ही उमदेवारांचे अर्ज वैध असल्याचा लेखी निर्णय दिल्यामुळे वाद संपुष्टात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.